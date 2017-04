Trânsito: alunos do IBR participam de oficina com Smtran e Crescer

Nesta quarta-feira, 19, alunos do Instituto Batista de Roraima tiveram um dia dedicado à educação para o trânsito através de uma oficina promovida pela Superintendência Municipal do Trânsito e pelo Projeto Crescer. Ao todo, mais de 100 crianças participaram da ação no Pintolândia, nos períodos da manhã e da tarde.

Na ocasião, as crianças aprenderam sobre algumas leis de trânsito, sinalização, faixa de pedestres, uso da cadeirinha e do cinto de segurança nos veículos, capacete nas motocicletas, entre outros itens importantes para a formação de condutores conscientes.

Todo o conteúdo foi repassado de forma lúdica através de uma maquete e de uma mini-cidade produzida pelos jovens do Crescer que participam da oficina de trânsito. Além disso, os alunos do projeto também fizeram uso de música e teatro para conscientizar os pequenos.

“Desde 2013 nós desenvolvemos este trabalho junto às escolas municipais e com o passar do tempo, escolas particulares passaram a solicitar o nosso apoio para também levar esta consciência de trânsito seguro, como foi o caso do IBR”, explicou Ney Brito, diretor do Departamento de Educação para o Trânsito (Depet), da Smtran.

Segundo a coordenadora pedagógica do IBR, Thaise Medeiros, a escola já vem trabalhando questões referentes ao trânsito e agora, com o apoio da Smtran e do Crescer, o conhecimento dos jovens alunos será fortalecido, além de também ser um trabalho de conscientização aos pais das crianças.

“Este é um trabalho muito bom, de grande qualidade, que é desenvolvido pela Prefeitura de Boa Vista. Esta visita dos nossos alunos está sendo de grande valor e em breve nós iremos receber esse projeto em nossa escola, para mostrar também às outras crianças e também aos pais, para que haja maior responsabilidade no nosso trânsito”.

Crescer

A Oficina de Trânsito do projeto conta hoje com mais de 80 jovens que se reúnem de segunda a sexta-feira nos períodos da manhã e da tarde, onde aprendem sobre legislação de trânsito, formas de abordagem e também aprendem a produzir placas de sinalização, cartazes e outros itens educativos.

“Tudo o que aprendem na oficina, eles repassam para a sociedade nas ações educativas que desenvolvemos junto com a Smtran. Somente no ano passado, foram 36 escolas municipais que receberam o projeto. O conhecimento recebido e repassado é algo que eles levarão por toda a vida”, explicou Gleyson Gomes, coordenador da Oficina de Trânsito do Crescer.

Fábio Cavalcante