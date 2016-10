Tráfico: Polícia Federal prende homem com 9kg de substância medicinal

A Polícia Federal em Roraima prendeu um viajante de iniciais P. A., no início da tarde desta quarta-feira, 12), por crime de tráfico de substância medicinal, previsto no art. 273, § 1º, “b” do Código Penal. Foram apreendidos mais de 9kg de substância ilícita.

A abordagem se deu após vistoria da bagagem de mão do preso, no aparelho de raio X do Aeroporto, sendo aferida existência de material suspeito. Os invólucros do produto ilícito apreendido consistiam em fita adesiva e papel carbono, tendo massa de aproximadamente 1 kg cada pacote.

O preso alegou, no momento da abordagem, que estava transportando massa para arepa, sendo constatado o produto suspeito e o preso confessado a prática criminosa aos policiais federais, detalhando que embala os produtos ilícitos em Manaus. O preso disse que possuía apenas uma condenação por ato infracional de tentativa de homicídio, mas, após pesquisas dos policiais, foi descoberta uma condenação por tráfico de drogas, a qual foi admitida pelo preso.

O preso confessou que a substância, que ele mesmo prepara, trata-se de anabolizante para cavalo. Entretanto, a investigação em inquérito policial, que será concluído em 30 dias, apurará a materialidade criminosa, detalhando as características químicas da substância e ainda se o produto apreendido pode ser utilizado como insumo destinado a preparação da droga ou mesmo ser utilizado diretamente por usuários de droga.

O preso foi encaminhada à Penitenciária Agrícola à disposição da Justiça.

Qualquer pessoa pode denunciar tráfico de drogas ou outras substâncias à Polícia Federal em Roraima através do telefone (95)3621-1500.