Tráfico de drogas: duas pessoas são presas com um quilo de Skunk

A Polícia Federal em Roraima, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu na madrugada desta quarta-feira, 4, duas pessoas em flagrante por crime de tráfico de drogas (art. 33 e 35 da lei 11.343/06).

A prisão foi realizada no bairro Aeroporto, em Boa Vista-RR, na residência de um dos presos, no momento em que uma presa entregava um quilo de droga do tipo skunk na residência do preso.

No momento da abordagem o preso tentou fugir, mas foi localizado pelos policiais dentro da fossa da residência. A presa confessou que trazia a droga que estava em sua posse de Pacaraima/RR para entregar ao preso. Na residência foram encontrados ainda trouxinhas de skunk, alguns gramas de droga do tipo MDMA e um comprimido de droga do tipo Ecstasy, bem como notebook, mídias, balança de precisão e relógios, que foram apreendidos.

Os presos confessaram a prática criminosa em interrogatório na Polícia Federal e foram encaminhados para a Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo).

Qualquer pessoa pode denunciar tráfico de drogas à Polícia Federal em Roraima através do telefone 95-36211500.