Traficante é preso com meio quilo de cocaína na Rodoviária de Boa Vista

A Polícia Federal em Roraima, após receber informações por meio do telefone do plantão, prendeu em flagrante M.S. da S.S., natural de Boa Vista, com meio quilo de cocaína, durante abordagem no final da tarde desta terça-feira, 15, na Rodoviária Internacional de Boa Vista.

De acordo com as informações da Polícia Federal, M.S. da S.S. recebeu a encomenda através de uma empresa de ônibus que faz a linha Manaus-Boa Vista.

O cão farejador da Polícia Federal detectou a presença de substância entorpecente dentro da caixa que M.S. da S.S. retirou da empresa como encomenda e realizado o teste preliminar, foi constatado que se tratava de cocaína.

M.S. da S.S. foi preso em flagrante e depois encaminhado à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, onde permanecerá à disposição da Justiça e vai responder pelo crime previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Qualquer cidadão pode contribuir com a polícia dando informações por meio do telefone 3621-1500.