Trafegabilidade: governo inaugura duas pontes na região do Cantá

O Governo do Estado inaugura nesta quinta-feira, dia 6, a reconstrução de duas pontes na região da Confiança IV, no município do Cantá. A cerimônia de inauguração será às 10h, na vila Felix Pinto. As obras foram executadas pela Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura).

Foram reconstruídas duas pontes de madeira com sapatas de concreto, na vicinal 04 (CTA-378), sendo uma de 15m, localizada no KM 2,1, e outra de 50m, no KM 2,6, com investimentos de R$ 640.234,86.

Desde o início da gestão da governadora Suely Campos, o Governo do Estado vem trabalhando na reconstrução de pontes de madeira que foram destruídas pela força das águas ou queimadas durante a estiagem. No município do Cantá, entre as já concluídas e em execução, são 23 pontes, com extensão total de 275 metros e investimentos de R$ 2.504.611,89.

Vicinais

O Governo do Estado entregou em março a recuperação de 67,91 km de estradas vicinais na região da Taboca, no município do Cantá. Os serviços foram feitos na RR-207 (recuperação de 6km), vicinal CTA-318, conhecida como estrada Tronco Malacacheta (recuperação de 29,55km e implantação de 1,91km) e CTA-314, conhecida como estrada Tronco Jacamim (recuperação de 30,45km). Foram investidos R$ 2.787.013,04 de recursos da Cide (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico).

O Governo também realizou a recuperação de 42,90km da vicinal 9 (CTA-373 e CAI-332), na região da Confiança IV, que compreende os municípios de Cantá e Caracaraí, com investimentos de R$ 1.332.740,78.

Também na região da Confiança IV foram recuperados 48,40km das vicinais CTA-375 (11,50km) e CTA-377 (36,90km), com investimentos de R$ 1.395.785,35.

O Governo também recuperou 50,80km das vicinais 01 (17,90km), 02 (5,00km), 03 (12,30km), 04 (5,00km) e 07 (6,10km), com investimentos de R$ 1.269.412,39.

Ainda estão em fase de execução a recuperação de 18,83km de estradas no município do Cantá, com os serviços de recuperação, implantação e terraplanagem: são 2,60km de recuperação e mais 1,93km de implantação da vicinal de acesso à comunidade Canauanim (CTA-327); implantação de 8,00km da vicinal de acesso à comunidade Campinho (CTA-326); e recuperação de 6,30km da vicinal Surrão (CTA-206), com investimentos de R$ 849.241,20.

Gilvan Costa