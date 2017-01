Trabalho do Legislativo garantiu melhorias para sociedade, avalia Marcelo Cabral

“Um ano produtivo, com muito trabalho e garantia de melhorias para a sociedade roraimense, que terá um 2017 bem melhor em razão do orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa de Roraima”. Essa é a avaliação do deputado Marcelo Cabral (PMDB) sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo em 2016.

Ele lembrou que em 2016, os deputados apresentaram quase 500 indicações ao Executivo, resultado de visitas às localidades, e observação das necessidades do povo em cada município. “Os deputados foram a campo, acompanharam a real necessidade do povo, afinal nosso papel é esse: acompanhar, fiscalizar, ver o que a população precisa, especialmente no interior e pedir do Executivo tais melhorias solicitadas a nós pela população”, disse.

Na opinião de Cabral, a Assembleia Legislativa de Roraima fez um trabalho bastante claro em 2016, com proposições que ajudaram cada segmento da sociedade. “Essa Casa deu sua contribuição com muito trabalho e dedicação dos 24 deputados”, afirmou, declarando que, sobre os projetos aprovados no ano passado, todos foram importantes porque atendeu as necessidades da população.

Para 2017

Com um orçamento bastante discutido com todos os deputados, segmentos, atendendo a necessidade de cada setor, o deputado Marcelo Cabral, que foi relator do Orçamento 2017, acredita que este ano será melhor que 2016. “Houve um acréscimo para os recursos da Saúde, com o intuito de ajudar o povo. Agora, é obrigação e dever investir 18% da receita do Estado na Saúde, antes o percentual era 12%”, disse.

Com esse acréscimo, Cabral acredita que “quem ganha é o povo de Roraima. Serão quase R$ 150 milhões a mais para a Saúde”, afirmou. Também destacou que o orçamento contemplou outros setores como agricultura, educação, infraestrutura e os demais segmentos.

Conforme o deputado, a aprovação do orçamento por unanimidade foi a primeira parte a ser feita; agora segundo ele, os parlamentares vão fiscalizar a aplicação dos recursos e cobrar do Governo do Estado para que invista nos setores até que os benefícios cheguem para a população. “Vamos fazer as fiscalizações por meio das Comissões Permanentes da Casa”, concluiu.

Shirleide Vasconcelos