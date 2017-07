Torneio Mirim Petiz do Norte de Natação comemora aniversário de Boa Vista

Com a participação de três clubes do Amazonas e Roraima, será realizado no Parque das Piscinas da Vila Olímpica Roberto Marinho, neste fim de semana, o Troféu Cidade de Boa Vista – Torneio Mirim Petiz do Norte de Natação, em homenagem ao aniversário de Boa Vista.

Do Amazonas, participam a Associação Aquática Nobre, com 17 atletas, Circulo Militar de Manaus com 20 atletas, e o Estrela do Norte Esporte Clube, com 9. De Roraima, teremos a APABV/PERFIL/6ºBEC, com 13 atletas, Aquática Marinho/ASSOPBM, com 19, Escola de Natação da Vila/FETEC, com 14, Sest/Senat, com 12, e SINPOL, com 04. O evento terá três etapas: a primeira na sexta-feira, 7, a partir das 18h; a segunda no sábado, 8, a partir das 8h30; e a terceira e última etapa a partir das 16h.

De acordo com a presidente da Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima), Gilda Hupsel, a disputa vai ser grande entre os clubes com mais números de atletas, para ver quem fica com os troféus de campeão.

“Na categoria Pré Mirim e Mirim 1, os atletas nadam juntos, mas a premiação é separada, sendo só uma pontuação, nas outra todos os três primeiros colocados, serão premiados com medalhas simbolizando ouro, prata e bronze, e troféus para os três primeiros colocados no Geral, e também os três primeiros clubes na categoria Mirim e na Categoria Petiz”, explica.

Os Técnicos de Roraima, Yórran Greco, da APABV/PERFIL/6ºBEC, Astréa Marinho, da Aquática Marinho/ASSOPBM, Jeissiane, do Sest/Senat, Jeciane, da Vila Olimpica/Fetec, e Silvio Monteiro, da SINPOL, afirmam que o evento é muito bom pra avaliar os atletas, pois a participação de competidores de outro estado fazem os nossos se esforçarem e com isso ter melhoras nos tempos.

Segundo Gilda, o evento prioriza a categoria de base da natação que é o Mirim e Petiz, e ainda colocamos a categoria Pré-mirim que é até 8 anos, a Mirim 1 que é 9 anos, Mirim 2, 10 anos, Petiz 1, 11 anos, e Petiz 2, 12 anos. E que a cada ano que passa mais atletas do Amazonas participam do evento, e a cada ano os tempos melhoram e com isso melhora os índices dos atletas.

“A Fedar agradece o apoio da Defesa Civil da Prefeitura de Boa Vista, a Administração da Vila Olímpica Roberto Marinho, a Personal e aos patrocinadores dos Clubes e Atletas. E aproveita para convidar a população para assistir provas emocionantes com disputas acirradas e com vitórias por décimos de segundos, e torcerem para os atletas roraimanses”, finaliza Gilda Hupsel.

Gilvan Costa