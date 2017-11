Torneio de Futsal marca dia da Proclamação da República em Rorainópolis

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), realiza nesta quarta feira, 15, às 18h, a abertura dos I Jogos da Proclamação 2017. O evento ocorre na Escola Estadual Padre Eugênio Possamai, do município de Rorainópolis, na região Sul do Estado.

I Jogos da Proclamação 2017 são um projeto piloto, promovido pelos professores em parceria com a Seed. A partir de agora, a competição ocorrerá todos os anos entre as escolas do município, em alusão ao feriado da Proclamação da República, 15 de Novembro.

O Torneio envolve alunos da rede estadual de ensino da sede de Rorainópolis, da Vila Equador e do Jundiá. Participarão das competições aproximadamente 410 atletas, que foram divididos nas categorias: Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos).

Os primeiros jogos ocorrem ainda nesta quarta-feira, após a abertura do evento, entre atletas da modalidade EJA e Ensino Médio, e prosseguem na quinta-feira, 16. Pela manhã, começam os jogos entre os alunos do Ensino Fundamental e, durante a tarde, entre atletas do Ensino Médio.

Entre os objetivos do projeto, estão: desenvolver atividades físicas, estabelecer integração entre as escolas e os componentes envolvidos e trabalhar o tema futebol de forma criativa.

Segundo um dos coordenadores dos jogos, Rubenildo Oliveira, o torneio socializa os estudantes e aumenta o interesse deles pela prática esportiva durante o desenvolvimento educacional. “O projeto traz melhorias físicas e sociais para os alunos do nosso Estado. Além disso, é um estímulo a mais para que os jovens pratiquem atividades físicas e não sejam sedentários”, disse.

