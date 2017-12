Torneio de futebol Denilson Vasconcelos inicia nesta segunda-feira

Seis times foram formados para a segunda edição do Torneio de Futebol Society Denilson Vasconcelos, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por meio da Comissão de Esportes e Qualidade de Vida, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima (Caarr).

A Comissão de Esportes definiu em sorteio as duas chaves da competição. Na chave A ficaram os times 4, 5 e 2. A chave B está com os times 3,1 e 6. Os confrontos da primeira fase começam nesta segunda-feira, 4, a partir das 18h30, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

No primeiro dia de jogos, o time 4 vai enfrentar o time 5, além de mais dois jogos: time 5 contra o time 2, e time 3 enfrenta time 1. Na quarta-feira (6), será a vez do time 1 jogar contra o time 6, e o time 4 enfrentar o time 2. O último jogo da noite será entre os times 6 e 3.

No sábado, 9, acontece a segunda fase (semifinais) e o jogo que decidirá o campeão e o terceiro lugar no torneio Denilson Vaconcelos. Nesse dia, os jogos serão pela parte da manhã, a partir das 8h15.

De acordo com o presidente da Comissão de Esportes, Márcio Deodato, este ano, além dos profissionais da advocacia, o torneio terá a participação de convidados como a equipe de servidores e membros do Tribunal de Justiça de Roraima e advogados licenciados. Abaixo a lista dos atletas que compõem as equipes que irão participar da competição deste ano:

Conheça as equipes

Time 1: Jorge Rocha; Luiz Eduardo; Vitor Carvalho; Gelbson Braga; Alexandre Dantas; Warner Velasque; Leandro Santos; Bruno Cesar; Sherisson Oliveira; Landyo Villanova e Paulo Cesar

Time 2: Marcos Carvalho; Igor Dias; Álvaro Gibim; José Ferreira; Francisco Roberto; Elizeu Ferreira; Leone Vitto; Bruno Lírio; Emilio Junges; Daniel Miranda e Francisco Alberto

Time 3: Frederico Araújo; Diego Marcelo; Felipe Seabra; Temair Siqueira; Saile Carvalho; Romulo Bonates; Vitor Villanova; Marcio Deodato; Jorci Junior e Rodolpho Cesar

Time 4: Jair Mota; Tiago Melo; Hamilton Brasil; Dennis Nunes; Marlisson Lobato; Celso Santos; Kairo Icaro; Waldecir Caldas; Herick Feijó; Mike Arouche e José Edmilson

Time 5: Rafael Cavalcante; Túlio Magalhães; Paulo Cesar Dinery; Gil Vianna; André Luiz; José Hamilton; Fernando Batista; Rhyka Aguiar; Gutemberg Licarião e Daniel Melo

Time 6: Jefferson Kennedy; Alisson Gonçalves; Cícero Renato; Sócrates Bezerra; Cassiano Dias; Breno Pereira; Emerson Cairo; João Creso; Pedro Gueiros; Cleber Gonçalves e Jefferson Von

Alexsandra Sampaio