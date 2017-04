Torneio Boto Preto de Natação vai reunir 150 atletas

A Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima) realiza nesta sexta-feira, 28, e sábado, 29, na Vila Olímpica Roberto Marinho, o Torneio Boto Preto de Natação. As etapas serão a partir das 18h de sexta e sábado, a partir das 7h30 e 15h.

Participam do evento os clubes APABV/6ºBEC, Aquática Marinho/ASSOPBM, Sinpol e Escolinha da Vila Olímpica/Fetec, com cerca de 150 atletas. Serão disputadas 83 provas, nas categorias Pré-Mirim (até 8 anos), Mirim (9 e 10 anos), Petiz (11 e 12 anos), Infantil (13 e 14 anos), Juvenil (15 e 16 anos), Júnior ( 17 a 19 anos) Sênior (20 a 25 anos), Master (a partir de 26 anos).

Todos os três primeiros colocados de cada prova receberão medalhas de ouro, prata e bronze. Os clubes vencedores, campeão, vice e terceiro colocados que somarem mais pontes serão premiados com troféu. Os atletas das categorias Infantil a Sênior também serão premiados com troféus.

“As provas serão realizadas em categoria única de Infantil a Sênior, mas a premiação será por categorias, isso torna as provas mais disputadas, pois os atletas são balizados com seus tempos, não importando a categoria, os melhores tempos ficam sempre para as últimas séries, nas categorias Mirim e Petiz as provas são por categoria, mas no Mirim são premiados atletas pré mirim junto com mirim 1 e os mirins 2 separados”, explicou Gilda Hupsel, presidente da Fedar.

A disputa pelo troféu deverá será grande entre a Aquática Marinho/ASSOPBM e a APABV/6º BEC. Os técnicos Astréa Marinho e Yóran Greco garantem que estão prontos para a disputa.

“Esse evento é importante para os atletas melhorarem seus tempos para participação do Troféu Leonidas Marques, que será realizado na cidade de Manaus, nos dias 19 e 20 de maio. É um evento Regional, onde participam atletas dos Estados do Norte e Nordeste”, destacou Hupsel, que agradeceu o apoio da Administração da Vila Olímpica Roberto Marinho , Fetec e da Defesa Civil da Prefeitura.

Gilvan Costa