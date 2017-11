TJRR recebe selo Ouro do Conselho Nacional de Justiça

Nesta segunda-feira, 20, o Tribunal de Justiça de Roraima recebeu o Selo Ouro Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça.

Este é o quarto ano que o TJRR recebe o selo que visa reconhecer os tribunais brasileiros pelo esforço feito para aprimorar os sistemas de estatísticas e informações relacionadas ao funcionamento do judiciário.

A entrega do selo ocorreu durante a 11ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário, no Tribunal Superior Eleitoral.

Foram avaliados quesitos como nível de informatização do tribunal, uso de relatórios estatísticos para o planejamento estratégico e cumprimento das resoluções do CNJ alinhadas à gestão da informação, entre outros.

Desse modo, o trabalho da área judicial e área administrativa juntas, realizado entre setembro de 2016 e setembro de 2017 levaram o TJRR ao alcance do Selo Ouro.

A presidente do Poder Judiciário de Roraima, desembargadora Elaine Bianchi destacou o empenho dos magistrados e servidores com essa conquista.

“Agradeço todos integrantes do TJRR pela conquista do selo ouro do Poder Judiciário Roraimense, pois sem a dedicação de cada um, isso não seria possível”.

Durante o evento, os presidentes dos 91 tribunais brasileiros, sob a coordenação do CNJ também vão aprovar as metas nacionais e específicas do Judiciário para 2018, além de divulgar os tribunais que obtiveram o selo “Justiça em Números”