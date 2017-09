TJRR realiza audiência sobre ação de ilegalidade de greve dos agentes penitenciários

Na manhã desta segunda-feira, 4, o Tribunal de Justiça de Roraima realizou audiência de conciliação referente à ação de declaração de ilegalidade de greve promovida pelo Governo do Estado de Roraima contra o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Roraima. Estiveram presentes na audiência o desembargador Almiro Padilha, relator do processo, o promotor de Justiça Luiz Antônio Araújo e representantes do Governo do Estado, Secretaria de Justiça e Cidadania e Sindicato dos Agentes Penitenciários.

Durante a audiência, ficou acordado que em relação a segurança da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, deverá haver escala diária de serviço com 25 policiais militares, 8 agentes da Força Nacional de Segurança, 16 agentes penitenciários. Desta forma, o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Roraima se comprometeu a retomar as atividades normais a partir desta terça-feira, 5.

Uma nova audiência foi marcada para a próxima quarta-feira, 13. O Governo do Estado deverá apresentar cronograma de pagamentos das diárias e informar, a realização ou não, de concurso público. A Procuradoria-Geral do Estado, se comprometeu ainda, a levar o secretário da Fazenda, bem como secretário da Casa Civil para retomar as discussões e a possibilidade de atendimento ao pleito dos agentes penitenciários.