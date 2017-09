TJRR realiza atividade com o tema “Praticando as Diferenças”

O Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Subsecretaria de Saúde e Núcleo de Comunicação, irá realizar no período de 26 a 28 de setembro, a oficina “Praticando as Diferenças”, em alusão ao Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. A programação contará com atividades que instigarão os servidores do Poder Judiciário, a experimentarem na prática, como é o dia a dia da pessoa com deficiência.

A iniciativa terá dinâmicas com os temas: imagem e ação que contará com a participação de uma intérprete em libras; guie-me se for capaz, na qual os servidores terão os olhos vendados no desafio de se locomoverem nos prédios do Poder Judiciário, além de outras atividades.

O evento contará com a participação da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Elaine Bianchi, dos integrantes do Núcleo de Comunicação e Subsecretaria de Saúde e demais convidados.

“A aproximação com as pessoas com deficiência, traz uma nova visão com mais empatia e sensibilidade” afirmou a servidora Vera Sábio, do Núcleo de Comunicação.

Confira a programação:

26/09 – das 10h às 10h30 (Prédio Administrativo, hall do 2º piso)

27/09 – das 10h às 10h30 (Fórum Criminal, sala de qualidade de vida)

28/09 – das 10h às 10h30 (Fórum Cível, hall do auditório)