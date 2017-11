TJRR promove a IX edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa

O Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar, promove 9° edição da Campanha Nacional Justiça pela paz em Casa, no período de 20 a 24 de novembro. A campanha tem por objetivo reforçar as estratégias do Poder Judiciário no combate à violência contra a mulher.

Nesta edição, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e familiar, com foco nas ações de prevenção e combate, lança a Campanha: “A Violência deve ser denunciada, não maquiada!” Que será promovida em parceria com os profissionais da beleza por meio de palestras educativas e distribuição de material informativo, como: folders, cartazes e cartilhas.

Continuando as atividades da semana, a equipe multidisciplinar do Juizado de Violência doméstica mediará uma roda de conversa, abordando os direitos da mulher e os aspectos da Lei Maria da Penha para mulheres que estão em situação de violência doméstica.

Além do esforço concentrado que será realizado em todas as Comarcas do Estado, Juizados de Violência Doméstica, 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri e Varas de Crimes contra Vulneráveis durante a semana, a fim de tornar mais célere audiências e julgamentos de processos que envolvam casos de violência ou grave ameaça contra a mulher.