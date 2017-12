TJRR paga precatórios para Prefeitura e vários credores

Na tarde desta sexta-feira, 1º, o Tribunal de Justiça de Roraima realizou pagamento de precatórios para credores, entre eles a Prefeitura de Boa Vista.

O total dos precatórios pagos é de aproximadamente R$ 4 milhões. De acordo com a juíza auxiliar da Presidência, Bruna Zagallo isso só foi concretizado após o pagamento dos precatórios no valor de 18 milhões à Varig, em outubro deste ano.

“Estamos muito felizes porque, além de vários credores, Prefeitura, também os nossos oficiais de Justiça foram beneficiados. Eles tiveram reconhecido um direito pela Vara da Fazenda Publica e hoje, conseguiram concretizar esse direito que já estava assegurado”.

A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita informou que irá aproveitar a oportunidade para pagar os precatórios que deveriam ser pagos somente no final de 2018. “Essa possibilidade de podermos pagar os precatórios adiantado é pra mim um orgulho muito grande, em termos de gestão e controle de gestão. Essa parceria com o Tribunal nos dá a condição de fazer isso”.

De acordo com a presidente do TJRR, desembargadora Elaine Bianchi, uma das prioridades de sua gestão, foi unir esforços para que o Estado passasse a realizar efetivamente os depósitos dos aportes mensais para possibilitar o início do pagamento dos precatórios pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. “Também quero elogiar e agradecer toda equipe do núcleo de precatórios que não mediu esforços para conseguir tudo isso”.