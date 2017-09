TJRR inicia projeto de terapia para mulheres vítimas de violência

O Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Coordenadoria Estadual da mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em parceria com a Faculdade Cathedral de Roraima, inicia na próxima quarta-feira (20) o Grupo Terapêutico “Ponto de Equilíbrio Elas”, com o objetivo de atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Os encontros vão ocorrer todas as quartas-feiras, de 16h30 às 17h30, na clínica de psicologia da Faculdade Cathedral.

Leila Carvalho, psicóloga e coordenadora do projeto, destaca a importância que a terapia de grupo proporciona na vida das mulheres em situação de violência doméstica. “Esta modalidade terapêutica tem como objetivo reestruturar a saúde mental, além de mostrar às mulheres os verdadeiros valores e a importância do papel delas para a sociedade”.

Destaca também que “a terapia de grupo busca reestabelecer a confiança que a mulher perde quando sofre violência. Mostra a ela que não está sozinha, pois o grupo é formado por outras mulheres que estão passando pelo mesmo problema, podendo interagir com as outras”.

A magistrada Maria Aparecida Cury, destacou a importância da parceria. “Toda parceria é sempre bem-vinda. O atendimento psicológico é fundamental para mulheres em situação de violência”.