TJRR inaugura novas instalações de unidades destinadas à conciliação

Nesta quinta-feira, 6, às 9h, o Tribunal de Justiça de Roraima vai inaugurar as novas instalações do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC Cível. As unidades, que antes funcionavam no bairro Paraviana, passarão a atender no prédio do Fórum Advogado Sobral Pinto.

Os dois espaços são voltados à conciliação e solução de conflitos. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Cível(CEJUSC) já era responsável pela realização das sessões de mediações dos processos das Varas de Família, e passará a realizar também conciliações nos processos das demais varas cíveis, enquanto o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) é responsável por realizar estudos e ações para desenvolver, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses.

Conforme explicou o desembargador Almiro Padilha, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima e também do NUPEMEC, a conciliação é diferente da sentença, uma vez que resolve conflitos entre as partes. “A conciliação é muito mais vantajosa que uma ação judicial, mais rápida. É a forma como as partes encontram uma solução juntas”, afirmou Padilha.

Além da Comarca de Boa Vista, já foram instalados CEJUSC’s nas comarcas de Caracaraí, Mucajaí, Alto Alegre, São Luiz do Anauá e Rorainópolis, com a devida capacitação de mediadores judiciais. O curso foi ministrado pelo juiz Aluízio Ferreira e pelo servidor do TJRR Shiromir de Assis Eda.