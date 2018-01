TJRR desenvolve projeto de atendimento a presos e familiares

O Poder Judiciário de Roraima, por meio da Vara de Execução Penal, criou o projeto “Familiar do Reeducando Fale com o Juiz”, voltado ao atendimento de reeducandos que estão em cumprimento de pena privativa de liberdade na Comarca de Boa Vista, bem como de seus familiares.

O projeto foi implantado em julho de 2017, pela juíza Joana Sarmento de Matos, devido à necessidade de verificar o andamento processual em atraso.

“Antes da adoção da prática, os familiares e reeducandos vinham ao Fórum por diversas vezes em busca de informações. Com o projeto, houve a centralização dos atendimentos, que passaram a ocorrer somente às sextas-feiras, pela manhã” disse.

O atendimento do reeducando é realizado pela equipe do Gabinete com o preenchimento de uma ficha individualizada com os dados do preso, número do processo, se ele é assistido pela Defensoria Pública ou por advogado particular bem como, o motivo pelo qual ele está procurando a Unidade.

Na sequência, ocorre o atendimento por parte da magistrada. Os encaminhamentos feitos no pós atendimento do preso, seja para o Gabinete ou Cartório, visam operacionalizar as demandas levadas.

A juíza enalteceu o comprometimento de todos os servidores envolvidos na regularização dos feitos que possuíam problemas, sejam por equívocos nos processos de digitalização, ou cadastramento no sistema.