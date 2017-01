TJRR convoca candidatos aprovados em processo seletivo para estágio de nível médio

O Tribunal de Justiça de Roraima convocou os candidatos aprovados no VI Processo Seletivo para Estágio de Nível Médio. O Edital de convocação foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 9, nas páginas 10 a 14.

Os candidatos convocados para o estágio, tanto na capital como nas comarcas do interior, deverão comparecer no período de 9 a 13 de janeiro de 2017, das 8h às 18h, nos endereços constantes no edital para apresentar a documentação exigida.

As vagas foram para os municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, Mucajaí, Caracaraí, Pacaraima, Rorainópolis e São Luiz do Anauá. Os candidatos aprovados no processo seletivo receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) mais auxílio-transporte mensal no valor de R$ 90,00 (noventa reais) para uma jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Confira os editais de convocação no link http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170109.pdf