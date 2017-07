TJRR abre processo seletivo para Jurado Voluntário

O Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), por meio das 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri e da Justiça Militar da Comarca de Boa Vista iniciou a Campanha Jurado Voluntário 2018 com processo de seleção para os interessados que podem se inscrever pelo site do TJRR (http://www.tjrr.jus.br/index.php/servicos/jurado-voluntario).

A iniciativa é realizada anualmente e tem como objetivo principal, tornar as ações da Justiça Estadual mais fortes, conforme destaca a juíza titular da Vara Criminal do Júri, Lana Leitão. “A ação incentiva a participação da sociedade nas decisões que envolvem os casos de crimes contra a vida. Cabe ressaltar que as atividades decorrem de voluntariado, sendo assim, a participação no programa não gera vínculo de remuneração”.

Alguns requisitos são necessários para participação no processo, dentre eles: ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado com mais de 18 anos; não estar ligado a nenhum órgão do judiciário, como Defensoria Pública e Ministério Público; não possuir doença grave que o impeça de participar dos trabalhos do júri; e não responder a processo criminal. Anualmente são selecionadas 700 pessoas para compor a lista. Cerca de 50 candidatos são escolhidos para as sessões, que ocorrem no período de três a quatro meses.

Inscrição

As inscrições para jurado voluntário seguem até outrubro de 2017 e são realizadas pelo site do TJRR. O candidato que estiver dentro dos critérios estabelecidos será notificado, passando a atuar nas sessões do Tribunal do Júri em 2018. Também é possível se inscrever diretamente nas 1ª e 2ª Varas Criminais do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, localizadas no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, situado na avenida CB PM José Tabira de Alencar Macedo, número 602, bairro Caranã, zona Oeste. Outras informações podem ser obtidas ainda no telefone 3194-2650.