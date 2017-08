Titulo Legal: Iteraima retoma ação em Campos Novos e Apiaú

As ações de regularização resultantes do programa Titulo Legal, lançado pela governadora Suely Campos em julho, com o objetivo de regularizar todas as áreas de propriedades do Estado, serão retomadas nas regiões de Campos Novos, em Iracema, e Apiaú, no município de Mucajaí.

As equipes do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) estarão do dia 7 ao dia 18 deste mês na CPR (Casa do Produtor Rural), tanto em Campos Novos quanto em Apiaú, com o apoio da Seapa (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, explicou que as ações estão concentradas nesta área, por estar fora da faixa de fronteira e não haver nenhum impedimento para a emissão dos títulos. “Demos uma pausa por conta das chuvas, mas agora estamos voltando com força total”, disse o presidente.

O processo de regularização começa a partir do requerimento do posseiro. Somente após a solicitação, as equipes poderão realizar os trabalhos técnicos. Além da equipe fixa na CPR, haverá equipes móveis que irão percorrer as vicinais da região.

Os produtores devem procurar as equipes do Iteraima, para verificar as pendências dos processos, e, se for o caso, apresentar a documentação necessária para a tramitação do processo de regularização.

O Instituto estima que haja quase 700 propriedades a serem regularizadas nesta área da gleba Caracaraí que fica fora da faixa de fronteira. Essa região não possui nenhum impedimento para a regularização, restando somente que os produtores solicitem a emissão do título ao Iteraima.

Parceria

A parceria da Seapa permite que, por meio do corpo técnico da Pasta, seja possível auxiliar o Iteraima na localização dos produtores nas vicinais.

Além disso, após a emissão do título, a Seapa também auxiliará o homem do campo com a elaboração de projetos para a captação de recursos para o desenvolvimento de atividades agrícolas. Os técnicos que atuam na região já realizaram levantamento de demandas para elaboração de futuros projetos por meio do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Título Legal

É um programa que instituiu uma série de mecanismos para evitar falsificações e garantir a segurança técnica e jurídica dos títulos definitivos.

“Qualquer cidadão pode consultar no site do Iteraima, no Sistema de Gestão Fundiária, no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o processo administrativo que gerou o título. Tudo isso permite que se tenha transparência quanto aos títulos emitidos”, explicou Macedo.

Ele destacou ainda que, como incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar, a governadora determinou, no Decreto nº 22.552, que regulamenta a Lei nº 976/14 que trata da regularização fundiária rural do Estado, que as propriedades com tamanho de até um módulo fiscal, ou seja, 100 hectares, e que o proprietário comprove renda familiar de até três salários mínimos, poderão ter os títulos sem ônus, ou seja, o Governo não cobrará.

As propriedades com tamanho de 100 a 400 hectares poderão ter descontos de até 80%, e acima de 400 hectares, até 50%. Os títulos poderão ser parcelados em até 240 meses, ou seja, 20 anos, com uma carência de três anos.

Rosiane Menezes e Isaque Santiago