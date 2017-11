Titonho Beserra tem nome aprovado como diretor-presidente do Detran

Na sessão desta terça-feira, 28, na Assembleia Legislativa de Roraima, o nome de Titonho Beserra foi aprovado por unanimidade pelos deputados, para permanecer como diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima (Detran-RR). Beserra passou por sabatina na Comissão Especial Externa da Assembleia realizada na segunda-feira, 27 e recebeu parecer favorável dos integrantes da Comissão.

Logo após a aprovação, Titonho agradeceu a Assembleia Legislativa e falou sobre os desafios à frente do órgão de trânsito. “Agradeço e respeito esta Casa e a partir de agora minha responsabilidade só aumenta. A aprovação é um reflexo do trabalho que estamos desenvolvendo desde junho à frente do Detran”, disse o diretor-presidente.

Uma das mudanças que já refletem positivamente no serviço que é prestado à sociedade, Beserra destaca a ampliação do horário de atendimento no Detran. “Na tentativa de acabar com as filas e evitar transtornos aos usuários, mudamos o horário, agora a população pode resolver os problemas entre 8h e 17h. Nossa meta é diagnosticar as deficiências e tentar resolver o mais rápido possível”, comentou Beserra.

O relator da Comissão Especial Externa que sabatinou Titonho, deputado Soldado Sampaio (PCdoB), afirmou que construiu o relatório favorável com base na avaliação do trabalho que vem sendo executado e também após ouvir os servidores do Departamento e isso com certeza resultaria na aprovação em plenário.

“Titonho tem competência, formação e experiência profissional para conduzir o Detran. Ouvimos também os servidores e após uma criteriosa avaliação decidimos aprovar o relatório que foi submetido e aprovado em plenário”, afirmou Sampaio.

O deputado Jorge Everton (PMDB), presidente da Comissão Especial Externa que avaliou Titonho, pediu durante a votação do relatório que os colegas votassem em favor da aprovação. “Titonho Beserra tem feito um bom trabalho de gestão à frente do Detran e quem ganha com isso é a sociedade”, enfatizou.

Sobre

Antônio Francisco Beserra Marques é natural do estado do Ceará (CE). Formado em Direito. Já foi vereador e deputado estadual em Roraima pelo Partido dos Trabalhadores (PT), além de presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado.

Tarsira Rodrigues