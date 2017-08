Titãs e Yahoo serão atrações principais do 11º Encontro Internacional de Motos em Roraima

A menos de dois meses do 11º Encontro Internacional de Motos Alta Cilindrada, o Roraima Motoclube anunciou na noite desta segunda-feira, 15,) a escalação musical completa desta edição. Dez atrações estão confirmadas para o evento que ocorrerá nos dias 6 e 7 de outubro, no estacionamento do Estádio Canarinho.

Na primeira noite, as bandas Blue Cats, Iekuana e Echoes vão dividir o palco com a atração nacional Yahoo. Já na segunda noite, o pré-show de Titãs ficará por conta de Ditambah, Bud Rock e Garden. Nos dois dias haverá ainda música eletrônica com o Dj Du Oliveira e a Dj May Seven.

Os ingressos para o 11º Encontro de Motos estarão disponíveis no mês de setembro, com a data a ser divulgada nas redes sociais do Roraima Motoclube.

Encontro

Nos últimos dez anos o Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada se tornou o maior evento do estilo das regiões Norte e Nordeste do país. Anualmente, a festa que traz grandes nomes do rock nacional ao extremo Norte, reúne em Boa Vista centenas de motociclistas do Brasil e de países da América do Sul.

Emmily Melo