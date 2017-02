TFD: Governo investe na realização de tratamentos no Estado

O TFD (Tratamento Fora de Domicílio) garante atendimento médico na rede pública em outro Estado quando esgotadas as possibilidades de tratamento local. Em 2016, 1.114 pacientes foram atendidos desta forma em diversas unidades da federação. Para diminuir cada vez mais esta demanda, o Governo do Estado tem investido na implantação de novos procedimentos nos hospitais locais, trazendo benefícios tanto para a gestão, que reduz custos com a logística para envio destes pacientes e acompanhantes, quanto para a população, que pode realizar seu tratamento sem sair do Estado, podendo se recuperar perto de casa e da família.

As principais demandas do TFD giram em torno de quatro eixos principais: ortopedia de alta complexidade, procedimentos de retina, cirurgias cardíacas e transplante. Em 2016, as duas primeiras demandas começaram a ser atendidas no Estado. Para este ano, a meta é realizar um convênio para que as cirurgias no coração também sejam realizadas em Roraima, contemplando a maior parte das demandas em tratamentos locais.

Conforme o diretor do Departamento de Regulação da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), José Deodato de Aquino, a secretaria tem investido em tratamentos locais para diminuir o tempo de espera, já que muitas vezes nenhum hospital tem vaga disponível para atender aos pacientes de fora. “Quando existe a solicitação de TFD para um paciente, a Sesau faz tudo o que lhe compete, mas o atendimento não depende apenas do Governo. Tem muitos casos, como os de ortopedia, por exemplo, em que nenhum Estado quer receber porque a demanda é alta em todo país” completou.

Retina

Um exemplo de novos tratamentos disponibilizados no Estado são as cirurgias de retina, um procedimento de alto custo, que começaram a ser realizadas no ano passado no HGR (Hospital Geral de Roraima). Para isso, houve investimento de aproximadamente R$ 400 mil, com recursos do Governo do Estado, além da contratação de retinólogos, uma especialidade que não dispunha de profissionais na rede pública estadual. Em 2017, o hospital vai dobrar a oferta do procedimento que em 2016 era feito uma vez na semana.

Já neste ano, foi realizado o primeiro implante de prótese no quadril com recursos estaduais. A operação é de alta complexidade e só foi viável depois que o Estado adquiriu próteses que antes nunca estiveram disponíveis na rede pública em Roraima.

Além das cirurgias realizadas pelo Estado, um convênio firmado pelo Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), do Rio de Janeiro, vai permitir que a equipe do Instituto venha a Roraima para realizar procedimentos, além de qualificar profissionais locais. A primeira vinda do Into está prevista para este semestre.

Como funciona o TFD

O Programa de Tratamento Fora de Domicílio é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS (Sistema Único de Saúde), tratamento médico a paciente com doenças não tratáveis no Estado de origem, quando esgotados todos os meio de atendimento. Este benefício consiste no fornecimento de passagem para atendimento médico, a ser prestado a pacientes atendidos exclusivamente pelo SUS, em outros Estados, além da ajuda de custo para a alimentação e pernoite de paciente e acompanhante, se necessário.

Passo a passo

Quem determina se há necessidade ou não de um TFD é o médico que acompanha o caso. Se houver necessidade, o profissional preencherá um laudo informando a necessidade da realização do tratamento fora de sua cidade, descrevendo o diagnóstico e justificando a necessidade. Nesta etapa ele informará se há necessidade de transporte via UTI aérea e se será preciso de um acompanhante. Logo depois o laudo é digitado, carimbado e assinado pelo médico e diretor clínico da unidade.

Em seguida, o pedido deve ser formalizado na Sesau. Para isso, o solicitante deve dar entrada do processo na secretaria com os seguintes documentos: Pedido de Tratamento Fora de Domicílio (formulário próprio); Laudo Médico; Xerox de Exames; Xerox de documento de identidade (paciente e acompanhante); Xerox CPF (paciente e acompanhante), e Comprovante de residência e conta corrente

No terceiro passo, o pedido será avaliado por uma equipe médica especializada, que vai definir se o paciente tem a necessidade de um TFD e se realmente precisa de um acompanhante.

Na etapa seguinte o pedido é formalizado na Sesau, gerando um processo administrativo. Dependendo do caso do paciente, o processo vai para captação de vagas, que agrupa as doenças de média complexidade ou para CNRAC (Central Nacional de Alta Complexidade), que inclui as doenças de alta complexidade. Em seguida o setor de TFD entra em contato com os hospitais referência em busca de uma vaga. Nos casos de procedimentos da CNRAC, compete ao Ministério da Saúde o direcionamento dos pacientes.

Caso seja realizado o agendamento em uma unidade fora do Estado, a partir do momento em que estiver definido o médico, data e hora, o Governo do Estado providencia as passagens e a ajuda de custo para os pacientes. No setor de Serviço Social do Núcleo, o paciente e o acompanhante tiram todas as dúvidas sobre o tratamento, assinam os termos e recebem todas as orientações sobre a passagem, hospedagem, alimentação e ajuda de custo para 15 dias. Em seguida, o paciente está apto para viajar.

Se o paciente permanecer em tratamento por mais de 15 dias, é necessário enviar o laudo médico para a Sesau e solicitar ajuda de custo por mais 15 dias até a alta médica.

Por último, quando o paciente recebe a alta médica, basta enviar o laudo médico para a Sesau para que seja providenciada a passagem de volta. Quando retorna ao Estado, tem 30 dias para prestar contas. Se o paciente tiver permanecido em tratamento por um período superior à ajuda de custo recebida, o Governo do Estado repassa o valor referente aos dias excedentes.