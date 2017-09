Teste do pezinho permite diagnóstico e tratamento precoces

O teste do pezinho é capaz de detectar doenças que podem comprometer o desenvolvimento mental e físico dos bebês. Além da maternidade Nossa Senhora de Nazareth, o município de Boa Vista, referência em Triagem Neonatal Biológica em Roraima, oferece o teste em todas as unidades básicas de saúde.

Através do teste do pezinho é possível identificar precocemente doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. O exame deve ser realizado após as primeiras 48 horas do nascimento até o 5º dia de vida do bebê, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

No período de janeiro a julho deste ano, já foram coletados 3.843 testes na capital. Em 2016, foram realizados 6.122 em bebês nascidos em Boa Vista. Desses, 2.864 foram realizados na primeira semana de vida dos bebês, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Os 3.143 testes restantes foram realizados entre o oitavo e trigésimo dia de vida dos bebês.

Adriana Lima Teixeira, 24, é mãe de Sara Heloisa e Elias, de 13 dias e dois anos, respectivamente. Ela mora no bairro Jardim Primavera, e se consulta na unidade do Tancredo Neves. Foi orientada durante o pré-natal sobre a importância de fazer o teste. “Essa é a minha segunda filha e já vim aqui trazê-la para fazer o teste e verificar se tem alguma doença, acredito que esse teste é muito importante, pois verifica várias doenças e assim podemos cuidar mais cedo”.

Além do teste do pezinho, a rede municipal também oferece o teste rápido para sífilis e HIV, para gestantes e seus parceiros, permitindo o diagnóstico precoce e tratamento. “Em caso de resultado positivo na triagem neonatal, é garantido o tratamento e acompanhamento gratuitos na rede”, destaca o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão.

Teste pezinho

É um exame laboratorial realizado por meio de amostras de sangue retiradas do calcanhar do recém-nascido e colhidas em papel filtro, permite diagnóstico e tratamento precoces de doenças causadoras de seqüelas irreparáveis no desenvolvimento mental e físico da criança, antes mesmo do aparecimento dos sintomas.

A prefeitura de Boa Vista garante o acompanhamento em toda a linha de cuidados materno-infantil, com consultas e exames do pré-natal nas unidades básicas de saúde. Além de oferecer ainda o acompanhamento completo do bebê, com consultas no primeiro ano de vida da criança, vacinas do calendário básico e outros serviços e atividades em grupos de apoio, de gestantes e puericultura.

Jamile Carvalho