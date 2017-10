Termina em janeiro prazo para a Boa Vista Energia interligar municípios à usina de Jatapú

Em janeiro de 2018 termina o prazo para que a Boa Vista Energia S.A realize a interligação da hidrelétrica de Jatapú aos municípios de Caroebe, São Luiz e Baliza, sob pena de multa diária de mil reais imputada ao diretor-presidente da empresa, Anselmo de Santana Brasil, e de 50 mil reais à própria Boa Vista Energia.

O prazo foi concedido por decisão do juízo da Comarca de São Luiz, que acolheu pedido do Ministério Público do Estado de Roraima protocolado em janeiro de 2017. A sentença foi proferida em abril, porém a empresa foi intimada a cumprir a determinação judicial em agosto deste ano, quando passou a contar o prazo para cumprimento da sentença.

Ainda conforme a decisão judicial, a Boa Vista Energia tem até o mês de fevereiro de 2018 para realizar a troca de todos os postes danificados da rede que interliga vicinais e cidades dos três municípios do sul do estado.

Para o promotor de Justiça, Antonio Carlos Scheffer, que atua junto a Comarca de São Luiz, a medida visa cessar as quedas de energia que ocorrem semanalmente, nos respectivos municípios.

“Há uma década o MPRR tenta solucionar os problemas de falta de energia na região, seja por meio de medidas extrajudiciais ou judiciais. A interligação representará uma vitória para a população dos três municípios que sofrem com as constantes quedas de energia”, destaca.

Destinada a fornecer energia aos três municípios, a usina hidrelétrica de Jatapu, localizada no município de Caroebe foi reinaugurada em janeiro de 2014, com previsão para gerar energia dobrada de cinco para dez megawatts por meio de quatro turbinas.

No entanto, atualmente apenas duas estão em funcionamento. Para o cumprimento da decisão judicial, a Boa Vista Energia deverá fazer funcionar as quatro turbinas, a fim de gerar energia suficiente para toda a região.

Ascom/MPRR