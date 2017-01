Terezinha Muniz toma posse como nova defensora-geral de Roraima

A nova administração da Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE-RR), para o biênio 2017/2019, tomou posse na manhã desta segunda-feira, 9. Na carreira, Terezinha Muniz de Souza Cruz é a segunda mulher concursada a se tornar defensora-geral, o cargo mais alto da Instituição. A solenidade aconteceu na sede da Administração Superior da DPE.

Terezinha Muniz ingressou na DPE, por meio do 1° Concurso Público, realizado em 2002. Até o momento, já atuou em várias instâncias do Judiciário. A cerimônia de posse contou com os colegas defensores públicos, autoridades, imprensa e servidores da Casa.

Em seu primeiro discurso como defensora-geral, Terezinha falou sobre a confiança depositada para exercer um cargo tão importante para o pleno funcionamento da Defensoria Pública.

“A minha posse como defensora pública-geral não foi uma decisão unilateral, pelo contrário, foi uma decisão compartilhada por vários defensores e defensoras que decidiram, em nome da unidade institucional, confiar-me essa missão”, disse agradecida, lembrando que a primeira concursada que assumiu a DPE, foi a colega Lenir Rodrigues, em 2003.

Ela continuou falando sobre união entre os pares. “Hoje o que nos une, é a vontade incontrolável de continuar a construir juntos, uma Defensoria verdadeiramente autônoma, eficiente e transparente, uma verdadeira agente de transformação social”, disse Terezinha.

Para finalizar, Terezinha agradeceu mais uma vez pela confiança e frisou a importância da parceria com os demais poderes e, sobretudo, por um trabalho conjunto. “Buscaremos ao longo do mandato o equilíbrio e a paz institucional, e é em torno dela que a pluralidade de ideias e pensamentos tem que se curvar para a construção de uma necessária e renovada Defensoria Pública, compromissada com nosso bem maior, nossos assistidos”, concluiu.

Na oportunidade, Oleno Matos, que também é defensor público, mas se encontra licenciado para cumprimento de mandato político, falou em seu pronunciamento da parceria entre o Governo e a DPE. “Queremos cada vez mais aprimorar essa parceria, discutir várias ações começando pela melhoria do orçamento, pois a Defensoria precisa de mais recursos para implantar os programas e alcançar mais pessoas em todo o Estado. Serão dois anos de muito trabalho e eu não tenho dúvidas de que a relação da Defensoria com o governo irá melhorar ainda mais”, destacou Oleno.

Nova defensora pública

Na ocasião a defensora pública-geral Terezinha Muniz já exerceu o seu primeiro ato a frente do cargo, realizando a posse da nova defensora Juliana Gotardo, aprovada no II Concurso Público para o cargo de Defensor Público Substituto, iniciado em 2012.

Em seu discurso Juliana se comprometeu a defender os direitos do cidadão assistido pela Defensoria Pública, bem como a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídica.

Além da presença de servidores, membros e do Conselho Superior da DPE, o evento contou também com a presença da presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Roraima, Elcianne Viana, como também de diversas autoridades do Estado, dentre as quais o secretário-chefe da Casa Civil, Oleno Matos, no ato representando o Governo do Estado, a deputada estadual Lenir Rodrigues, representando a ALERR (Assembleia Legislativa e Roraima). Participaram também representantes do Ministério Público e Tribunal de Justiça, que foram convidados para comporem a mesa.

Celton Ramos