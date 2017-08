Teresa Surita apresenta em Brasília proposta para crise migratória em Roraima

A Prefeita de Boa Vista Teresa Surita, apresentou na tarde desta segunda-feira, 21, em Brasília uma proposta de plano de trabalho para solução da problemática de migração desordenada de venezuelanos.

A prefeita foi recebida por nove ministros do governo federal entre eles Eliseu Padilha da Casa Civil; Osmar Serraglio da Justiça, Ronaldo Nogueira Trabalho e Emprego; Janet Alvarenga – ABIN; Ricardo Barros da Saúde, Jorge Faurie – Relações Exteriores; General Westphalen Etchegoyen – Gabinete de Segurança Institucional, Osmar Terra-Desenvolvimento Social; Raul Jugmann – Defesa, Federal e Senador Romero Jucá.

Em pauta na reunião no Palácio do Planalto a questão se tornou uma problemática de nível internacional além de uma questão de humanidade, a preocupante situação enfrentada com a vinda de venezuelanos para o Brasil e principalmente para Boa Vista. São cerca de 30 mil venezuelanos que buscam na capital, melhores condições de vida e esse número vem aumentando a cada dia segundo a polícia federal.

Teresa destacou que o município de Boa Vista tem poucos recursos e sozinho não tem condições de enfrentar a situação, por isso a Prefeitura traçou um Plano de Trabalho que foi apresentado em Brasília e aceito pelos órgãos federais. É fundamental ajuda federal nesse momento com assistência em diferentes áreas, tais como saúde, emprego, social e principalmente na questão indígena.

“A crise migratória venezuelana é uma realidade e temos que nos unir ao governo federal, estadual e o municipal (Boa Vista e Pacaraima) para buscar minimizar o sofrimento dessas pessoas que fogem de seu país buscando respeito e dignidade perdidos na Venezuela. Vamos avançar na forma de implementar esse Plano de Trabalho para que possamos dar uma solução definitiva para a questão e transformar o revés em oportunidade, sempre buscando não prejudicar a nossa população mas sim meios de integrar-los sem prejudicar o trabalho já desenvolvido na capital. Estamos lutando para que as ações sejam justas para todos”, destacou Teresa.

A atitude da prefeita foi elogiada pelos ministros. “Ficamos felizes com a vinda de uma proposta coerente por parte da prefeita Teresa Surita e a partir de amanhã, terça-feira, 22, às 10h, iremos aprofundar a discussão para implantar o plano proposto por ela e buscar soluções definitivas e que dêem suporte ao povo de Roraima e para os venezuelanos” frisou o ministro Elizeu Padilha, Chefe da Casa Civil.