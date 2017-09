Tepequém Uphill deve reunir mais de 300 atletas neste final de semana

Visando incentivar o turismo e movimentar a economia da região do Tepequém, no município de Amajari, o Governo do Estado, por meio do Departamento de Turismo da Seplan (Secretaria estadual de Planejamento e Desenvolvimento) está apoiando o Tepequém Uphill, evento esportivo que promete reunir mais de 300 atletas neste final de semana.

O Tepequém Uphill é uma corrida caracterizada principalmente pela dificuldade de inclinação em subida. Com percurso de 10 quilômetros, os atletas que disputam a prova neste sábado, irão largar no entroncamento da via da Vila Trairão, até a Vila do Paiva, no Tepequém. Serão pelo menos 530 metros de altitude a mais na chegada, o que confere um desafio ainda maior.

Ricardo Peixoto, diretor do Departamento de Turismo de Roraima, explicou que a proposta é colocar o evento no calendário nacional de corridas estilo aventura.

“Este é um evento indutor para o turismo na região, que será realizado pela Makunaima Expedições em parceria do SESC-RR [Serviço Social do Comércio de Roraima]. Na primeira edição, já atraiu muitos participantes de outros Estados. Atletas do Paraná, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém já confirmaram presença na competição”.

Ainda conforme Peixoto, desde quinta-feira, dia 21, o Detur mantem uma equipe no Centro de Atendimento ao Turista, no aeroporto de Boa Vista, para receber e orientar os atletas de chegam de outros Estados.

“Estamos mostrando um novo produto que é o Tepequém, no intuito de melhorar e expandir o turismo no Estado. A corrida é um grande incentivo para movimentar a economia na região. Todas as pousadas estão lotadas” pontuou Peixoto.

Um dos organizadores do Tepequém Uphill, Hélio Zanona, mencionou que o apoio do Governo do Estado é fundamental para a organização e segurança do evento. Além da Seplan, outros órgãos estaduais, como Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde também estarão presentes.

“Ao todo, a prova conta com 327 inscritos e desde o mês passado não há mais vagas. Destes, aproximadamente 120 competidores estão vindo de outros Estados. Estamos buscando proporcionar o melhor para os participantes em termo de aventura e segurança”.

A largada da prova está prevista para as 15h30. O desafio é dividido em cinco categorias: Individual Feminino, Individual Masculino, Dupla Feminino, Dupla Masculino e Dupla Mista.

A premiação para os vencedores do Tepequém Uphill vai de R$ 200 a R$ 500, além de troféus. O valor da inscrição custa R$130 para as categorias individuais (180 vagas) e R$ 260 para duplas (60 vagas).

Segurança

Cerca de 40 profissionais de segurança estarão envolvidos no evento. E para proporcionar mais segurança aos participantes e visitantes, a rodovia RR-203 (Amajari/Tepequém), será interditada do entroncamento Trairão até a Vila Tepequém. Quem precisar se deslocar no trecho, deve evitar fazê-lo durante a prova, das 15h às 17 horas, no sábado, 23.

