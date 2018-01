Tepequém: ponte que dá acesso à cachoeira do Paiva será inaugurada nesta quarta-feira

A região da Serra do Tepequém começa a receber os investimentos de um grande projeto estruturante de incentivo ao turismo no local. Nesta quarta-feira, dia 3, às 15h, a governadora inaugura uma ponte de 20 metros, que dá acesso ao principal ponto turístico da localidade: a cachoeira do Paiva.

A construção da ponte era uma antiga reivindicação dos moradores da Vila do Paiva, como forma de facilitar o acesso e garantir mais segurança para os turistas que frequentam a região. O investimento foi de R$ 176.503,43.

No final do ano passado, a governadora Suely Campos apresentou durante audiência pública com os moradores da região, os projetos do Pórtico de Entrada e do Mirante do Paiva, que serão construídos na Serra do Tepequém, como parte de um complexo turístico para o local.

“No ano passado fizemos toda a sinalização turística da serra e agora vamos entregar essa ponte. Com a construção desse complexo, vamos transformar a Serra do Tepequém no maior polo turístico do Estado. Já estamos recuperando a RR-203, que dá acesso ao Tepequém e fazendo outros investimentos em infraestrutura na região”, afirmou a governadora.

A rodovia está sendo recuperada em toda a sua extensão, desde a BR-174 até a vila do Tepequém, passando pela sede do município, num total de 105,44km, com investimento de R$ 1.349.216,50.

Outros investimentos no município

Desde o começo da gestão da governadora Suely Campos, o município de Amajarí tem recebido importantes obras de infraestrutura, que vão beneficiar o acesso da população.

A primeira foi a recuperação da RR-204, mais conhecida como “Vicinal do Ereu”, Foram mais de 58 km de estrada que receberam serviços de recuperação e terraplanagem, garantindo melhor trafegabilidade, com substituição de pequenas pontes por bueiros, com investimento de R$ R$ 2.863.796,99.

A outra foi a pavimentação do acesso ao IFRR (Instituto Federal de Roraima), com extensão de 2,1 km, que beneficia diretamente mais de 500 pessoas entre alunos e professores da instituição de ensino que se deslocam diariamente para a aula, além de produtores da região. O investimento foi de R$ 1.286.832,36.

Também foi feita a recuperação de pontes em várias vicinais do município. Para este ano, já foi licitado o contrato para manutenção das vicinais, o que vai melhorar a malha viária, o deslocamento da população e o escoamento da produção.

O município também está sendo beneficiado com a reforma geral da Escola Estadual José Campanha Wanderley, na região do Trairão, e a construção da Feira Livre na Vila Três Corações.

Gilvan Costa