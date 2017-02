Tepequém: equipe de Governo ministra palestras e mapeia pontos de inserção de placas informativas

Conscientização ambiental e sinalização turística. A Serra do Tepequém, região do município de Amajari que atrai visitantes devido as belezas naturais inicia um novo tempo para o desenvolvimento do turismo.

Uma equipe do Governo de Roraima formada pelo Detur (Departamento de Turismo), Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), Fermarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Corpo de Bombeiros, estiveram no último fim de semana reunidos no Tepequém para uma série de palestras junto à comunidade.

O objetivo foi reunir a comunidade e repassar para dezenas de moradores as ações de governo para àquela região. Cada órgão deu contribuições para que as mudanças já sejam sentidas neste carnaval, quando deve ocorrer uma nova ação de sensibilização.

Sinalização

As placas irão indicar aos visitantes tanto o nome dos atrativos quanto informações sobre a preservação do meio ambiente, além do uso consciente e sustentável daquela região. “A comunidade do Tepequém foi essencial na realização deste trabalho. Eles indicaram os locais de depositado de lixo, deram sugestões de placas para estacionar, além de mostrarem áreas de perigo com abismos e locais escorregadios”, disse a chefe da Divisão de Ecoturismo, Cristiane Brandão.

Condutores

Outra ação foi a entrega de carteiras de habilitação para condutores locais que fizeram o curso no ano de 2007 e ainda não haviam solicitado a entrega dos documentos. Estes condutores também receberam uma atualização de procedimentos voltados para o visitante. Todos receberam credenciais. O foco é levar conscientização ambiental e dinamismo nas áreas de visitação já para o período de carnaval.

“Fizemos uma palestra sobre boas práticas de condução e o Corpo de Bombeiros falou sobre noções básicas de primeiros socorros. O Iteraima fez a retirada de cercas e piquetes localizadas próximas a pista de pouso de aeronaves. O trabalho se faz necessário para que se mantenha a área de escape da pista dentro dos padrões de segurança. A Femarh realizou um levantamento dos locais onde serão colocadas as placas de informações indicativas e informativas”, comentou Cristiane.

Tércio Neto