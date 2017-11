Tempo de prova será maior no Vestibular da Uerr

A CPCV (Comissão Permanente de Concurso e Vestibular) divulgou uma retificação do Edital do Vestibular UERR 2018, alterando o tempo de duração das provas. O candidato terá agora cinco horas para responder as questões objetivas e fazer a redação.

O Vestibular UERR 2018 será realizado neste domingo, 3, das 8h às 13h (horário local), com fechamento dos portões às 7h45.

Os locais de prova serão divulgados nesta terça-feira, 28. A concorrência do Vestibular, segundo a CPCV, será divulgada no final da tarde desta segunda-feira (27).

A homologação do resultado final será divulgada no dia 25 de janeiro de 2018, com o início das aulas em fevereiro.

Os cursos ofertados pela UERR, para os campi de Boa Vista e Rorainópolis, neste vestibular são: Administração (35 vagas), Agronomia (35), Ciência da Computação (35), Ciências Biológicas (35), Ciências Contábeis (35), Ciências Humanas (35), Direito (35), Educação Física (35), Enfermagem (30), Engenharia Florestal (35), Filosofia (35), Física (35), Geografia (35), História (35), Letras (35), Matemática (35), Medicina (30), Pedagogia (35), Química (35), Segurança Pública (35), Serviço Social (35) e Turismo (35).

Veja a retificação aqui: https://drive.google.com/open?id=1_ozbpg9uS0ICvfIa7C0eWFbZiziuMMr1

Clique aqui para a página de acompanhamento: https://cpc.uerr.edu.br/?cat=78