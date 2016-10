Telessaúde: tecnologia vai melhorar assistência de pacientes do interior

Com a implantação do Programa Telessaúde Brasil Redes no Estado, fruto de convênio com o Ministério da Saúde, médicos, enfermeiros e odontólogos dos 15 municípios de Roraima poderão tirar dúvidas sobre procedimentos, diagnósticos e prescrições médicas por meio de uma plataforma online. Dessa forma, a expectativa é que mais casos sejam resolvidos na Atenção Básica, reduzindo o fluxo de pacientes nas unidades de média e alta complexidade.

Os profissionais contarão com consultorias on-line, onde será possível a interação e acesso remoto a recursos de apoio diagnóstico e até mesmo terapêuticos. Além de terem apoio durante o desempenho das atividades, os profissionais também terão a possibilidade de fazerem atividades educacionais à distância por meio das tecnologias de informação e comunicação.

O secretário estadual de Saúde, César Penna, enfatizou que por meio deste programa todos saem ganhando. “A população é beneficiada com a melhoria da qualidade de atendimento aos pacientes nas unidades básicas. Isso ajuda a reduzir a superlotação nas unidades de média e alta complexidades. Além disso, ganha também o profissional, especialmente aqueles que atuam nos municípios de difícil acesso, que passam a ter mais acesso à qualificação profissional, por meio de uma plataforma on-line”, complementou.

Ele explicou que caso uma paciente procure atendimento no posto de saúde mais próximo de casa e se o profissional de saúde tiver dúvidas sobre o diagnóstico desta pessoa, por meio do Telessaúde – seja pela internet ou por telefone – será dado apoio por profissionais capacitados, com respostas construídas com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas clínicas.

“Isso pode evitar que um paciente procure atendimento na Capital, pois agora, o caso dela pode ser visto por mais de um profissional sem precisar que ela saia do local onde mora, por meio dessa tecnologia”, disse Penna.

Serão 93 pontos do Telessaúde nas Unidades Básicas de Saúde (postos de saúde) de todos os municípios. Para a implantação do programa no Estado, foram cedidos equipamentos de informática como computadores, webcams, câmeras digitais, headphones e microfones.

O Telessaúde chegou a funcionar como projeto piloto entre 2013 e 2014 apenas em quatro municípios, utilizando apoio do Núcleo do Telessaúde no Amazonas. Mas agora, o programa será implantado de maneira definitiva, beneficiando a todos os municípios.

Processo Seletivo

Para a implantação do Telessaúde Brasil Redes em Roraima, será realizado um processo seletivo simplificado para a contratação dos profissionais que irão compor a equipe do Núcleo Estadual do programa. A publicação do edital está prevista para esta semana.

A equipe será composta por um médico telerregulador, um enfermeiro teleconsultor, um assistente administrativo e dois técnicos em informática. Após a seleção, prevista para ser concluída ainda neste mês, os profissionais passarão por treinamentos e, em seguida, o programa iniciará as atividades.