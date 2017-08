Tecnologia garante facilidade nos diagnósticos e mais celeridade nos tratamentos

O Governo de Roraima está usando a tecnologia como ferramenta para promover a saúde da população roraimense. Com a implantação do programa Telessaúde Brasil Redes, profissionais dos postos de saúde em todos os municípios podem tirar dúvidas sobre os diagnósticos, aumentando a capacidade de resolução de problemas em suas localidades, sem precisar encaminhar os pacientes para a capital.

Isso beneficia a população, que pode se tratar mais perto de casa, além de contribuir para evitar uma sobrecarga nos locais destinados a casos mais urgentes.

Com pouco mais de três meses de funcionamento em Roraima, o projeto está ativo em praticamente todos os municípios, com exceção de Uiramutã que já possui um ponto instalado, onde a ativação está sendo finalizada.

Ao todo, são 78 pontos implantados, com 470 profissionais treinados e cadastrados. Os municípios mais ativos até o momento são Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Boa Vista e Cantá, que geraram 102 teleconsultorias desde o início das ações do Telessaúde, no mês de maio.

Um exemplo é a Unidade Básica de Saúde da Vila São Francisco, no município de Bonfim que, há dois meses, usa a plataforma do Telessaúde. Segundo a diretora da unidade, Tassiane de Souza, isso tem garantido uma comunicação com médicos da Capital, agilizando o diagnóstico de doenças que acometem a população.

“Como não possuímos médicos especialistas, a plataforma é um recurso essencial para tirarmos nossas dúvidas. Quando não sabemos o diagnóstico de determinada doença, enviamos pelo Telessaúde as caraterísticas e fotos para um médico regulador na Sesau e ele nos responde com o diagnóstico em poucos dias”, explicou.

A coordenadora do Núcleo Estadual do Telessaúde, Marinez Queiroz, explicou que os municípios estão aptos a gerar teleconsultoria e agora é a fase de consolidação. Ela afirma que o Telessaúde tem apresentado resultados positivos em todo o país.

“Foi comprovado que a utilização do programa para procedimentos médicos, diagnósticos e elucidar dúvidas podem reduzir em até 80% os encaminhamentos para unidades de média e alta complexidade e é isso que pretendemos alcançar aqui”, disse.

Até o fim deste ano uma equipe do Ministério da Saúde deverá visitar o Estado para verificar o andamento e funcionamento do programa Telessaúde nos municípios.

Telessaúde

O Programa é coordenado nacionalmente no Ministério da Saúde, pelas Secretarias de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e Secretaria de Atenção à Saúde.

A ação pode ajudar de várias formas: por teleconsultorias, esclarecendo dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho; fornecendo uma segunda opinião, na qual a resposta do médico regulador é baseada em revisão bibliográfica e evidências científicas e clínicas.

A plataforma possibilita ainda o telediagnóstico e ações de educação, como conferências, aulas e cursos ministrados por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação.