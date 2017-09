Técnicos do MS farão ações de controle epidemiológico em RR

A pedido do Governo do Estado, por meio da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), cinco técnicos do Ministério da Saúde vieram a Roraima elaborar proposta de ações contra doenças que podem voltar a circular no Estado ou aumentarem devido a imigração venezuelana. A reunião definiu os primeiros passos a serem seguidos e em seguida, será elaborado um cronograma de ações na região da fronteira e nos demais municípios.

Um exemplo desta preocupação é o sarampo, que apesar de estar erradicado no Brasil, tem casos confirmados na Venezuela. Questões como esta levaram os representantes do Ministério da Saúde a debaterem juntamente com a CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) uma série de estratégias para impedir o avanço de doenças. O primeiro passo será um trabalho de campo nos próximos dias para fazer o mapeamento da situação dos imigrantes e constatar quais doenças representam um risco real.

De acordo com a Coordenadora Geral de Vigilância em Saúde, Daniela Souza, ainda não é possível atestar com certeza qual a situação dos venezuelanos no que diz respeito à epidemiologia, pois quando é feito um registro no sistema, se ele estiver residindo no Brasil, o software pode não diferenciar brasileiros e venezuelanos. “Nos próximos dias teremos treinamentos pelos técnicos do Ministério da Saúde e possivelmente na semana que vem iniciaremos os trabalhos de campo para que, com base nestas informações, tenhamos uma melhor estratégia”, explicou.

Os técnicos já vieram com uma proposta prévia de trabalho, mas irão ouvir os gestores locais e adaptar essas medidas de acordo com a situação e necessidades do Estado.

Alerta

Ciente do risco de surtos de doenças contagiosas, a Sesau está apoiando os municípios com ações de imunização por meio do Núcleo Estadual do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Na semana passada, por exemplo, foi realizada uma ação de vacinação contra catapora no CRI (Centro de Referência ao Imigrante), que em breve será realizada em outros municípios.

Antes disso, uma criança venezuelana faleceu por difteria. Neste caso, imediatamente foi feito o chamado bloqueio vacinal, ou seja, todas as pessoas com quem a criança teve contato foram imunizadas, o que impediu o avanço da doença.

No início deste mês o governo emitiu uma nota para os municípios e gestores das unidades de saúde alertando para a necessidade de detectar e notificar rapidamente qualquer caso suspeito de sarampo, o que possibilitará que as medidas de controle sejam realizadas oportunamente interrompendo a cadeia de transmissão.

As orientações são para que a população esteja com a vacinação em dia e fique alerta a qualquer sintoma.