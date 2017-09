Técnicos de CPRs aprendem sobre cultivo de abacaxi

O cultivo de abacaxi e todas as suas etapas foi tema de um Dia de Campo, realizado na quarta-feira, dia 6, na região da Serra Grande, no município do Cantá, maior produtor do fruto em Roraima. O público alvo foram os técnicos das CPRs (Casa do Produtor Rural) de Félix Pinto, Vila Central, Cantá, Amajari, Normandia e Vila São Francisco. Eles serão multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, podendo levar técnicas sobre o cultivo de abacaxi para cerca de três mil produtores em suas localidades.

A capacitação foi ministrada pelo chefe da CPR de Serra Grande I, Antonimar Lima.

“Neste Dia de Campo, falamos sobre todas as etapas do cultivo de abacaxi, desde o plantio até a comercialização, passando sobre técnicas de adubação, irrigação, pragas, doenças, indução floral e diversas outras coisas pertinentes ao tema”, explicou.

Ele destacou que a região foi escolhida devido à tradição no cultivo do abacaxi. “O município do Cantá é o maior produtor de abacaxi no Estado, tendo maior concentração na região da Serra Grande II. A produção abastece o mercado local, a capital e os demais municípios, mas não chega a ser exportada para o Amazonas, como ocorre com outros frutos como a melancia e banana”, detalhou.

A parte teórica do dia de campo foi ministrada em uma propriedade na região. “Eles vão ter a oportunidade de ver as diversas etapas do cultivo do abacaxi, pois a produção é feita de forma escalonada, com cultivos em diferentes etapas. Essa divisão é feita desta forma para que o produtor tenha o fruto em diferentes épocas do ano, garantindo o abastecimento do mercado”, disse.

Responsável pela CPR do município de Amajari, Adriano Calixto, ressaltou a importância da capacitação. “Foi muito bom poder participar deste Dia de Campo e aprender um pouco mais sobre o cultivo de abacaxi. Apesar de termos formação na área, sempre devemos procurar nos atualizar quanto às tecnologias, melhorando a produtividade”, pontuou.

O coordenador de área, responsável pelas CPRs que participaram do Dia de Campo, Capitulino Leite, informou que está foi a primeira de muitas capacitações. “É sempre bom levar os técnicos e os produtores, quando temos a oportunidade, para participar de capacitações deste tipo, além de ampliar o conhecimento, pode gerar renda, caso algum produtor decida investir nestes tipos de cultura”, concluiu.

