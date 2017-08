Técnicos da Femarh participam de capacitação sobre amostragem de qualidade da água

O Governo de Roraima continua investindo na melhoria dos serviços oferecidos à população roraimense. E por meio da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) mantém a capacitação permanente dos servidores, considerada parte das ações estratégicas da fundação.

Até a próxima sexta-feira, 18, os técnicos Valdecir Costa e Rogeano Gonçalves, participam na sede da ANA (Agência Nacional de Águas), em Brasília – DF, da Capacitação para a Rede Hidrometeorológica Nacional: Técnicas de Amostragem de Qualidade da Água.

Voltado para especialistas de órgãos gestores de recursos hídricos do país, o curso busca transferir conhecimentos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) sobre análise de qualidade da água para profissionais brasileiros responsáveis pela operação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água (RNQA).

No primeiro dia da programação o hidrólogo do USGS, Joel Galloway, apresentou um panorama sobre a análise de água nos Estados Unidos, em temas como microbiologia, logística e segurança em coletas de amostras em campo e informações sobre qualidade de água. A Capacitação também terá como instrutores Amanda Egler, Andrew Hickey e Stanley Skrobialowski.

Outros temas explorados são os parâmetros para análise de qualidade de água como alcalinidade, Ph, oxigênio dissolvido, turbidez, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), cianobactérias e índices de nutrientes em lagos, além da escolha de locais para coleta das amostras e métodos para avaliação das amostras.

Além da parte teórica, os participantes também terão oportunidade de colocar os novos conhecimentos em prática, durante o dia de campo, fazendo a preparação do local antes da coleta das amostras, calibragem de equipamentos, coleta e processamento, preservação e envio de amostras.

De acordo com Rogeano Gonçalves, em Roraima, a Femarh é o órgão gestor do QUALIÁGUA (Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água) da ANA e acompanha atualmente, 23 estações de monitoramento implantadas no Estado.

“Desses vinte e três pontos, analisamos ph, temperatura, oxigênio dissolvido, entre outros quesitos, fora esses parâmetros, ainda medimos a vasão, verificando a quantidade de água que está passando pelo curso de água naquele momento, dados que contribuem e muito para o trabalho em situações de crise, por exemplo, como na recente cheia do Rio Branco. A ideia é montarmos um quadro histórico do Estado com esses dados”, destacou.

Rede Hidrometeorológica Nacional

Possui mais de 4,5 mil estações de monitoramento, de diferentes tipos, em todo o País. Há estações fluviométricas (para nível e vazão de rios), pluviométricas (chuvas), sedimentométricas (sedimentos), de qualidade da água, entre outras.

RNQA

Criada em 2013, a Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água propõe a padronização dos dados coletados, dos procedimentos de coleta e da análise laboratorial dos parâmetros qualitativos para que seja possível comparar as informações obtidas nas diferentes unidades da Federação.

A meta é que até dezembro de 2020 todos os estados e o DF contem com um total de 4.450 pontos de monitoramento, dos quais mais de 1,8 mil já estão em operação. Todos os dados obtidos pela RNQA serão armazenados no Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb), da ANA, e serão integrados e divulgados através do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH).

Cínthia Schulze