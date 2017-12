Teatro Municipal de Boa Vista é inaugurado com espetáculos locais e nacionais

A Prefeita Teresa Surita inaugurou na noite dessa sexta-feira, 15, o tão aguardado Teatro Municipal. A entrega do prédio marca um novo momento na cena artística de Roraima, que conta agora com um grande espaço para a apresentação de espetáculos musicais, teatro, dança e outros movimentos culturais.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de artistas locais de todos os seguimentos, sociedade e autoridades, que assistiram a espetáculos de dança e shows musicais com o Trio Roraimeira e o cantor Oswaldo Montenegro.

“A partir de hoje nós entramos para o circuito nacional do teatro, porque agora temos a condição de receber qualquer tipo de espetáculo. É uma emoção muito grande entregar uma obra como essa para os artistas e para a população de Boa Vista”, disse a prefeita, Teresa Surita.

O prédio imponente e moderno está localizado na avenida Glaycon de Paiva, no bairro São Vicente, zona Sul de Boa de Vista. O espaço conta com sala de espetáculos com 1.100 lugares, Teatro Escola e espaço para exposições.

O ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão esteve na cerimônia de inauguração e comparou o espaço a grandes teatros em cidades como Berlin, Paris, Londres, reconhecidas mundialmente como centros culturais. “Tenho certeza que os artistas brasileiros terão muito prazer e ficarão muito honrados em se apresentar nesse teatro espetacular, que não fica devendo nada aos melhores teatros do mundo”, enfatizou o ministro, que pediu também a participação da iniciativa privada no fomento à cultura.

A obra do Teatro Municipal de Boa Vista teve emendas da Bancada Federal de Roraima, da deputada Maria Helena Veronese, senadores Ângela Portela e Romero Jucá e contrapartida da Prefeitura de Boa Vista. Jucá destacou a importância do teatro para Boa Vista e do fomento à cultura na região Norte do país.

“Nós estamos preparando Boa Vista para os próximos 20 anos e esse teatro é uma prova disso. Agora é muito importante que os que fomentam a cultura no Brasil tenham a condição de ampliar o circuito cultural, trazendo para Manaus e Boa Vista a condição de ter espetáculos que possam integrar definitivamente a sociedade em um país continental como o Brasil”, disse.

A administração do teatro será responsabilidade da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). “Nós vamos abrir edital a partir de janeiro para todos aqueles que quiserem usar o teatro. O teatro é para todas as pessoas, está de portas abertas para qualquer exposição, inclusive, temos o Teatro Escola, salas de convenções. Nós podemos desenvolver aqui qualquer tipo de arte. A ideia é ter a parceria da população”, concluiu a prefeita Teresa Surita.

Espetáculos emocionam o público e artistas presentes na inauguração

A emoção tomou conta da cerimônia de inauguração do Teatro Municipal de Boa Vista. O público prestigiou espetáculos que levaram para o mesmo palco: dança, poesia, interpretação e música. Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, apresentou a companhia de dança JM Jazz que levou ao palco balé clássico, dança moderna e contemporânea.

O Ballet Cristina Rocha fez uma viagem entre os ritos e lendas, entre o clássico e a cultura indígena com a apresentação do espetáculo Elos, nas Terras de Macunaima. Na sequência o roraimense Santiago Jr, que integra o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, subiu sozinho ao palco no espetáculo Rio da Minha Aldeia.

O cantor Oswaldo Montenegro fez o show principal da noite, cantando e embalando a plateia com clássicos da MPB. O encerramento da cerimônia ficou por conta do Trio Roraimeira, que dá nome à sala principal. Formado por Eliakin Rufino, Neuber Uchoa e Zeca Preto, o trio fechou a noite com clássicos da música regional.

A plateia se encantou com as apresentações e com a estrutura do Teatro Municipal de Boa Vista. “Nós, boa-vistenses, merecíamos um espaço como esse destinado à cultura, à arte, a tudo aquilo que é belo e bom de se apreciar. O espaço está lindo, com música de bom gosto, não tem como não se sentir acolhida e festejar esse momento em Boa Vista”, disse Paula Cristina, advogada.

Para os artistas locais, o teatro representa mais do que um local de espetáculos. “É um prêmio, a cidade de Boa Vista merece um espaço como esse. Nós temos artistas e seguimentos culturais tão diversos e produtivos que precisam estar aqui dentro. Agora nós temos o espaço, o segundo passo é produzir bem para o nosso público, que merece espetáculos grandes assim como o nosso teatro”, disse George Farias, músico.

Gleide Rodrigues