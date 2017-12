Teatro Municipal de Boa Vista abre as portas para a arte local e nacional

A música, a dança e as artes cênicas e plásticas agora têm lugar garantido em Boa Vista. A única capital brasileira, situada no Extremo Norte, ganhou o seu Teatro Municipal nesta sexta-feira, 15, em uma grande celebração cultural.

O Teatro chama atenção por seu porte. São três andares e 12.107 m² de área construída, planejado atendendo as normas de acessibilidade. A sala principal acomoda até 1.100 pessoas sentadas, e ganhou o nome de Trio Roraimeira, reconhecendo a contribuição dos artistas Neuber Uchôa, Zeca Preto e Eliakim Rufino para o desenvolvimento cultural do Estado.

“O nosso Teatro tem uma alma que será nutrida todos os dias pelos artistas e alunos que passarão por aqui, mantendo esse espaço multicultural como é o nosso Estado. Parabenizo também todos os artistas locais, por meio do Trio Roraimeira que dá nome a essa sala. Ao Ministro da Cultura, peço que amplie o estímulo ao setor, trazendo para o Amazonas e para Roraima, espetáculos que fortaleçam esse segmento em nosso Estado”, afirmou o senador Romero Jucá.

Outro diferencial do espaço é a presença de um teatro escola, que auxiliará na formação de novos talentos. “Nós estamos em uma obra magnífica. Esse Teatro é um dos mais bonitos e mais bem preparados para receber manifestações artísticas de todas as linguagens. Realmente, é um dos melhores do nosso país e não fica a dever para as estruturas que vejo em outros lugares no mundo. Serei um embaixador desse Teatro, divulgando para todos os artistas a existência dessa estrutura”, disse o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.

Os recursos para a execução da obra foram garantidos por meio de emendas parlamentares do senador Romero Jucá, senadora Ângela Portela e da deputada federal Maria Helena. “O Teatro é um patrimônio da nossa cidade. Estou muito feliz por ter contribuído com a construção desse espaço que significa muito para Boa Vista”, afirmou.

Conforme a prefeita Teresa Surita, a proposta é aproveitar ao máximo o novo espaço, com o teatro escola, atendimento aos programas sociais e também o lançamento de editais de fomento à cultura. “O Teatro faz parte do sonho de construção da nossa capital. É um marco histórico e necessário para qualquer cidade. Tenho o orgulho e satisfação de fazer parte dessa história de construção e desenvolvimento”, disse.

Janini Marques