TCE promove encontro com novos gestores municipais

Como ocorre em todo início de gestão nos órgãos públicos do Estado, o Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), por meio da Escola de Contas da instituição, promove nesta sexta-feira, 13, encontro com os gestores públicos municipais eleitos no pleito do ano passado, com o objetivo de orientar os novos dirigentes dos entes municipais e dirimir eventuais dúvidas sobre as normas, obrigações e outros compromissos que norteiam a gestão pública, em especial quanto às informações e documentos a serem enviados ao Tribunal de Contas.

O evento, coordenado pela conselheira Cilene Salomão, presidente da Escola de Contas, acontece no auditório da Universidade Estadual de Roraima (UERR), no horário das 8h às 13h, e terá a participação de prefeitos, presidentes das câmaras municipais, secretários e técnicos desses órgãos.

Conforme informou a presidente da Escola de Contas, o encontro constará de palestras proferidas por auditores-fiscais do TCERR abordando os principais problemas que ocorrem com a gestão pública quanto à observância aos princípios legais, apresentação da prestação de contas ao Tribunal de Contas, dentre outros temas de interesse dos municípios.

Programação

Tema | Palestrante

– Diferença entre Contas de Governo e Contas de Gestão com enfoque em Governança Pública | Soraya Fernanda Coelho Mora Matos

– Contas de Gestão com destaque em Relatório de Gestão | Laurindo Gabriel de Sousa Neto

– Contabilidade Pública | Antonio Cândido Morais

– Sistemas Informatizados | Jonathas Coutinho da Silva

– Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) | Antonio de Oliveira Marques

Serviço

Evento: Encontro com os gestores públicos municipais

Público-alvo: Prefeitos, presidentes das câmaras municipais, secretários e técnicos

Data/horário: 13/01/2017 – Das 8h às 13h

Local: Auditório da Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Endereço: Rua 7 de Setembro, 231 – Canarinho

Lucyara Duarte