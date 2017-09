Tayla Peres assume vaga de Aline Rezende na Câmara

A vereadora Aline Rezende (PRTB) pediu licença do cargo para assumir a Secretaria Estadual de Administração. Desta forma, sua suplente, a comerciante Tayla Ribeiro Peres Silva, do mesmo partido, foi empossada nesta terça-feira, 5, no cargo de parlamentar municipal.

Em seu discurso de despedida, Aline Rezende agradeceu aos vereadores pelo apoio e destacou sobre o seu novo desafio. “A Secretaria será um novo desafio da minha, onde darei o melhor de mim, e farei sempre o melhor, como sempre fiz. Estarei lá, mas com o meu coração aqui na Câmara”, declarou.

Rezende ainda deixou um recado para a nova vereadora. “A Tayla é não só minha companheira de partido, mas amiga também. Tenha sempre Deus na frente, responsabilidade, carinho, que as coisas vão acontecer, fazendo projetos que você tanto levantou na campanha. Hoje, você faz jus a essa cadeira de vereador”, disse.

Depois de assinar o termo de posse e jurar cumprir as leis e as Constituições Estadual e Federal, Tayla Peres discursou pela primeira vez na tribuna da Câmara, diante de todos vereadores e da galeria lotada.

Nervosa e emocionada, ela agradeceu à família, aos amigos e ao partido pelo apoio, prometeu continuar o trabalho de Aline Rezende, e garantiu ao povo boavistense que irá exercer o seu papel “com muita responsabilidade”.

Tayla Peres tem 26 anos, e recebeu, nas eleições de 2016, o total de 1.184 votos. Ao assumir o cargo, a comerciante se torna a vereadora mais jovem na atual Legislatura da Câmara Municipal de Boa Vista.

José Lucas