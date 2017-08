Sul do Estado: vicinais de São Luís serão recuperadas

Moradores do município de São Luís do Anauá receberam na manhã deste sábado (26), a confirmação da recuperação de estradas vicinais.

O trabalho será executado pela Prefeitura Municipal, a partir de um convênio formalizado com o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), com recursos garantidos pelo senador Romero Jucá.

No total, serão aplicados R$ 5 milhões na recuperação das vicinais 22 e 24, incluindo reparos também nas pontes e bueiros dessas vias.

“Esse dinheiro está na conta da Prefeitura que já pode licitar a obra. Sei que as estradas vicinais são importantes para o desenvolvimento do município que tem como base o agronegócio”.

Jucá também reafirmou o compromisso com a regularização fundiária do município que será feita em parceria com o Incra e a Prefeitura.

“O título é o direito de posse e um instrumento para o desenvolvimento das atividades que compõem a matriz econômica de São Luís. Além disso, o Incra está trazendo pra cá dois assentamentos onde serão instaladas 100 famílias para trabalhar exclusivamente, com a produção agrícola”.

Para a agricultora Eva Medeiros, 69, a notícia representa melhoria na condição de vida de sua família. “Temos lotes nas vicinal 22. Produzimos banana, leite e frutas. Mas, sem estradas não conseguimos vender a produção. Por isso, fiquei muito feliz com essa notícia”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalser Renier falou sobre o compromisso da ALE em trazer programas sociais para o município. “Hoje, os programas que desenvolvemos estão chegando em todos os municípios. O fortalecimento dessa parceria ajuda na inclusão social de crianças e jovens e temos novos projetos para ajudar no desenvolvimento dessa região”.

