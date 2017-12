Sul do Estado: PMRR realiza blitz educativa em São Luís

Ao todo, 80 alunos do Projeto Pelotão Mirim juntamente com policiais militares do 3º Pelotão da 6ª Companhia de Policiamento Comunitário, participaram na quinta-feira, 30, da primeira blitz educativa de trânsito no município de São Luís.

A ação faz parte do calendário de atividades do Projeto onde crianças e adolescentes com idades de 12 a 16 anos recebem instrução de educação no trânsito, além de Educação Física, Educação Cívico Militar, Ordem Unida, Português/ Redação, palestras sobre Saúde, Estatuto da Criança e do Adolescente, Cidadania, Combate às Drogas, entre outros.

O projeto teve início em junho deste ano com 31 inscritos. Atualmente são mais de 100 alunos. As aulas são ministradas em horário oposto ao das aulas regulares onde os participantes recebem fardamento e alimentação.

“O maior objetivo do nosso projeto é despertar nesses adolescentes o senso de responsabilidade, honestidade, assim como o espírito de altruísmo para com o seu semelhante. Nós não nos preocupamos com quantidade mas com qualidade. E pelas instruções repassadas obtivemos respostas bastante positivas. Por exemplo, um aluno encontrou uma carteira com dinheiro e documentos. De imediato veio ao quartel e a entregou a fim de ser ressarcida ao dono.” frisou o capitão Ronivon, um dos coordenadores do projeto.

Ele ressaltou também a inclusão de instruções como Primeiros Socorros, Rapel e Sobrevivência em Área de Selva entre outros à grade curricular prevista para encerrar no início de 2018.

O projeto conta com parcerias, como a Prefeitura de São Luís, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Sesc (Serviço Social do Comércio), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), Tribunal de Justiça/Comarca de São Luís, Ministério Público, Câmara dos Vereadores de São Luís e Conselho Tutelar.