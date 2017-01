Sul do Estado: obras de pavimentação da BR-210 continuam em ritmo acelerado

As obras de pavimentação da BR-210, no sul do Estado, que foram retomadas em novembro de 2016, continuam em ritmo acelerado. Dos 65 quilômetros do trecho entre o KM 500, em Novo Paraíso, até o município de São João da Baliza, mais de 30 km já estão asfaltados e liberados para o tráfego.

O secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida, fez uma visita técnicano local. O trecho asfaltado já passa da Vila Moderna e agora as obras avançam em direção à sede do município de São Luiz.

De acordo com o secretário, estão sendo feitas a recuperação da sub-base e base com movimentação de terra, pista de rolagem, acostamento com o alargamento da base, aumentando o platô da pista para 12 metros de largura, garantindo mais segurança e trafegabilidade para a população.

“A pavimentação da BR-210 é mais uma conquista da atual gestão. Durante décadas outros governos prometeram, mas não cumpriram. O empenho da governadora Suely Campos junto ao DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] vai agora atender essa reindicação antiga dos moradores do sul do Estado”, disse.

Escoamento de produção

Na região do sul do Estado, a produção agrícola nos municípios de São Luiz, São João da Baliza e Caroebe, por onde passa BR-210 é intensa. O maior destaque vai para a produção de banana, onde parte da produção abastece o mercado local e outra é exportada para o Amazonas. Na fruticultura outro fruto promissor é o cacau, que começa a tomar espaço na localidade junto com os citros como laranja e limão.

A região também é responsável por boa parte da produção de mandioca, açaí e castanha do Brasil. Nestes municípios a pecuária também é destaque tanto para gado de corte quanto para gado leiteiro.

“A pavimentação da BR-210 tem um valor inestimável para toda a população de Roraima, pois atende além dos moradores do sul do Estado, o escoamento da produção, já que aquela região é grande produtora de gêneros alimentícios que abastecem não só o Estado, mas também o Amazonas”, destacou Gregório.

Convênio

A obra de pavimentação da BR-210 está sendo executada pelo Governo do Estado por meio de um convênio com o DNIT. O trecho, de 65 quilômetros, está sendo recuperado com investimentos no valor de, aproximadamente, R$ 72 milhões.

“O Estado entra com uma contrapartida financeira e execução, sendo que todo o acompanhamento da obra é feito pela Seinf [Secretaria Estadual de Infraestrutura], inclusive a fiscalização. O nosso planejamento é que a obra seja concluída em meados de março, quando será definitivamente entregue à população, garantindo o melhor escoamento da produção, além do deslocamento da população, sobretudo os estudantes que se utilizam da rodovia para chegar até a escola e quem precisa de atendimento em saúde”, destacou.

Gilvan Costa