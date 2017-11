Sul do Estado: municípios vão receber quatro novas ambulâncias

O deputado federal Jhonatan de Jesus conseguiu junto ao Ministério da Saúde a liberação de ambulâncias para atender unidades estaduais de saúde do Governo do Estado na região sul. Esta é mais uma ação do parlamentar para dotar a Saúde estadual de melhores condições para atender a população.

Serão destinadas duas ambulâncias para Caroebe, sendo uma para atender aos moradores da Vila Entre Rios e outra para atender aos moradores da sede do município. São Luiz do Anauá também será contemplado com uma ambulância para atender o hospital local e o município de São João da Baliza vai dispor de uma nova viatura para a remoção dos pacientes que precisam se deslocar para atendimento médico.

Conforme o parlamentar, as ambulâncias de transporte do tipo A, da marca Mercedes-Benz serão destinadas à remoção de pacientes com mais conforto e qualidade. E prazo para a entrega das ambulâncias para os municípios é de 120 à 150 dias, conforme ata de adesão por parte do Governo de Roraima.

Ele ressalta que a aquisição dos veículos atende a um pedido do deputado estadual Mecias de Jesus, visando suprir as necessidades da população daquela região com ambulâncias de qualidade para a remoção dos pacientes. “As novas ambulâncias estarão disponíveis para socorrer com agilidade os pacientes que não tem como se locomover para chegar aos postos de saúde e hospitais”, afirma Jhonatan de Jesus.

Hospital das Clínicas

Jhonatan de Jesus destinou emenda parlamentar no valor de R$ 3 milhões para equipar 100% o Hospital das Clínicas, localizado na Avenida Nazaré Filgueiras, Bairro Dr. Silvio Botelho. Esta semana, as enfermarias da unidade de saúde começaram a ser equipadas. “Dentro de poucos dias esta unidade estará pronta para ser inaugurada e aumentar ainda os atendimentos de Saúde no Estado. Nossa postura é essa, proativa, corajosa, desenvolvendo ações modo a atender todo o poço de Roraima”, finaliza.