Suely pede aumento de repasses federais para o SUS

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) fechou o ano passado recebendo do Governo Federal R$ 21,6 milhões a menos do que precisava para custear ações de média e alta complexidade. Preocupada com a situação, a governadora Suely Campos se reuniu nesta quarta-feira, 22, em Brasília, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e solicitou que os repasses federais sejam suficientes para cobrir a demanda do Estado.

São recursos necessários para cobrir despesas em hospitais e outras unidades com serviços mais complexos. No entanto, o Governo do Estado tem atendido cada vez mais, com custos cada vez maiores.

A partir de agosto deste ano, mesmo com um aumento neste repasse, a Sesau continua com um déficit de 37% entre o que produz e o que recebe para financiar estes procedimentos. Segundo a governadora, os atendimentos feitos nas unidades chegaram a gerar custos de até R$ 7 milhões em julho, quando Roraima recebeu apenas R$ 3,6 milhões.

“Esta diferença é custeada todos os meses com recursos do Estado, o que nos coloca em uma situação difícil, pois prejudica nossa capacidade de honrar outras despesas”.

Segundo Suely, o ministro se mostrou sensível à situação de Roraima e disse que irá conceder o aumento no repasse assim que tiver orçamento disponível. Durante a audiência, a governadora explicou que Roraima tem recebido uma demanda excessiva em suas unidades, considerando o aumento populacional acima da média nacional e a demanda vinda de outros países e de refugiados que residem no Estado.

“Além disso, estamos prestes a inaugurar dois hospitais novos e estes recursos serão necessários para que possamos atender a todos com a qualidade que nossa população merece”.

Previdência

Ainda em Brasília, pela manhã, a governadora se reuniu com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio da Alvorada. Junto com os demais governadores do país, o presidente defendeu a reforma da previdência, como forma de garantir crescimento econômico, combater privilégios e garantir o pagamento dos benefícios no futuro.