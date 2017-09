Suely Campos se reúne na Seplan para tratar do orçamento e do ZEE

Na agenda de trabalho da manhã desta terça-feira, 12, a governadora Suely Campos encaminhou questões relacionadas ao orçamento de 2017 e ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), despachando diretamente na Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento).

“Estamos elaborando a Lei Orçamentária do próximo ano e viemos aqui tratar do detalhamento desse projeto que vai balizar o nosso trabalho. Aproveitei para inspecionar todas as diretorias e monitorar o andamento do ZEE, uma vez que o prazo estabelecido para conclusão dos estudos é o mês de novembro”, disse Suely Campos.

Acompanhada do secretário-chefe da Casa Civil, Oleno Matos, e do secretário-Chefe de Gabinete Institucional, Frederico Linhares, a governadora conheceu o Centro de Geotecnologia, Cartografia e Planejamento Territorial, que é a base cartográfica contínua homologada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e que garante que hoje, em Roraima, nenhum imóvel seja titulado com sobreposição de áreas, por exemplo, dada a precisão das informações.

A ferramenta traz um panorama completo do Estado, com informações fundiárias, de produção, obras, rotas escolares e histórico dos 15 municípios. Toda a área é mapeada e marcada de acordo com a situação de cada localidade. O banco de dados é alimentado por todas as secretarias de Estado e está disponível para consulta da população.

Os técnicos responsáveis pelo ZEE fizeram uma apresentação sobre o andamento dos estudos e informaram detalhes de como será a audiência pública desta quinta-feira, 14, quando os povos indígenas serão consultados sobre o ZEE, através de seus representantes, no auditório da Uerr (Universidade Estadual de Roraima).

“Buscamos mostrar para a governadora e equipe técnica, as soluções e ações estratégicas que estão sendo desenvolvidas pela Seplan na área de gestão territorial. Mostramos também as políticas de desenvolvimento industrial, com as mudanças que nós precisamos fazer no Distrito Industrial para recuperar e revitalizar o segmento, assim como os convênios, orçamento e encaminhamentos do agronegócio, no que se refere à Lei nº 215”, explicou o secretário de Planejamento, Haroldo Amoras.

Suely Campos tem como rotina sair do seu gabinete, no Palácio Senador Hélio Campos, para inspecionar o trabalho realizado nas secretarias e encaminhar os assuntos estratégicos para o governo com os técnicos diretamente envolvidos nos processos. Recentemente, ela despachou na Secretaria de Educação e na Secretaria de Infraestrutura. No interior do Estado, ela sempre faz atendimentos itinerantes, durante a Caravana do Povo.