Suely Campos recebe candidato a presidente da Câmara Federal

A governadora Suely Campos recebeu, na manhã desta segunda-feira, 23, o deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO), que está em Roraima fazendo campanha para a presidência da Câmara Federal. Ele disputa o cargo com Rodrigo Maia (DEM/RJ), atual presidente, e com Rogério Rosso (PSD/DF).

O encontro ocorreu no Palácio Senador Hélio Campos e contou ainda com a presença dos deputados da bancada roraimense Remídio Monai e Maria Helena Veronese, além dos deputados Wilson Filho (PB), Waldemir Pereira (MT) e Alfredo Coifar (PR), que integram a comitiva do candidato.

Jovair Arantes está percorrendo todos os Estados Brasileiros, em busca de votos. Ainda hoje, ele vai visitar parlamentares do Amazonas e do Acre.

A governadora Suely Campos deu as boas-vindas ao candidato e desejou que a campanha seja vitoriosa. Caso eleito, o deputado prometeu ajudar a bancada de Roraima nos pleitos de interesse do Estado.