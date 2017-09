Suely Campos recebe advogadas para falar sobre a violência contra a mulher

A governadora Suely Campos recebeu na manhã desta quinta-feira, 21, integrantes da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RR (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Roraima) para falar sobre a violência contra a mulher em Roraima. Participaram do encontro 15 advogadas roraimenses e a uma das mais respeitadas especialistas no assunto, Alice Bianchini, que é doutora em Direito Penal.

Suely Campos falou sobre as políticas preventivas e repressivas que seu governo tem implementado e que já resultaram na redução da violência contra a mulher. “Em 2015 foram registrados 28 homicídios contra mulheres. Já em 2016, foram 10 mortes, uma queda de 64%, sendo que um caso foi considerado feminicídio. Em 2017, até agora não foi registrado nenhum homicídio contra mulheres no Estado classificado como feminicídio. Por outro lado, temos atuado para incentivar as mulheres a denunciarem os casos de violência e o número de registros de Boletins de Ocorrência nas delegacias já aumentou”, destacou.

Conforme os dados apresentados na reunião, em 2014, a Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) contabilizou 516 Boletins de Ocorrência por agressão contra mulheres. Em 2015, foram 1.575, saltando para 3.913 em 2016.

“Hoje os casos que necessitam de medidas protetivas são enviados imediatamente para a justiça para garantir a proteção dessas mulheres. Capacitamos os policiais civis e militares para fazerem atendimento humanizado a essas mulheres e encaminharem as medidas legais necessárias para cessar o ciclo de violência”, acrescentou, ao observar que também implantou a Ronda Maria da Penha que já atua com viaturas exclusivas para atender mulheres em Boa Vista e em Rorainópolis.

Foi consenso entre as advogadas e a governadora a necessidade de ampliar as ações de prevenção à violência doméstica, por meio de projetos de sensibilização não só das mulheres, mas das crianças, jovens e dos homens também. “Determinei à Coordenadoria de Políticas para Mulheres, que a partir de agora insira palestras com esse tema em todas as edições da Caravana do Povo e também vamos aguardar o projeto que a Comissão da Mulher Advogada vai apresentar para desenvolvermos nas escolas”, informou Suely Campos, ao anunciar que o governo também está finalizando um projeto para atender os homens presos por violência doméstica.

A advogada Florany Mota observou que sensibilizar os homens para essa questão é uma das formas mais eficazes de evitar a violência doméstica. “A Comissão da Mulher Advogada veio aqui se colocar à disposição da governadora, para ajudar o governo a encontrar soluções para minimizar essa violência. E vamos apresentar esse projeto para atuar nas escolas porque entendemos que a prevenção é essencial”, destacou.

A Comissão da Mulher Advogada está realizando na tarde desta quinta-feira, uma audiência pública sobre violência contra a mulher, no auditório do CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da UFRR (Universidade Federal de Roraima). A governadora Suely Campos está sendo representada pela delegada geral, Ednéia Chagas, pois viajou para o município de Bonfim, onde assina ainda hoje convênios para beneficiar aquela região.