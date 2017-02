Suely Campos propõe parceria para dar celeridade a julgamento de presos

Durante a posse da nova presidente do TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima), desembargadora Elaine Bianchi, na manhã desta sexta-feira, 10, a governadora Suely Campos propôs parceria e colocou o governo estadual à disposição do Poder Judiciário para apoiar mecanismos como mutirões carcerários a fim de dar celeridade aos julgamentos dos detentos. Hoje, metade da população carcerária aguarda julgamento, o que contribui para a superlotação na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), por exemplo.

“Urge a celeridade dos julgamentos, pois metade das pessoas encarceradas em nosso Estado é de presos provisórios, e esses estão susceptíveis ao recrutamento por parte de organizações criminosas”, afirmou a governadora.

Elaine Bianchi informou que o TJRR está com esforço concentrado de juízes e servidores, para reavaliar todas as situações de pena dos reeducandos que se encontram no sistema prisional, sejam eles provisórios ou definitivos. “Da parte do Judiciário, que compete à pena, já estamos fazendo”, garantiu.

Segundo a governadora, a Constituição Federal determina o princípio da independência e harmonia entre os Poderes. “Digo isso por duas razões. A primeira: a gestão do desembargador Almiro Padilha foi pautada pelo diálogo harmônico com o Poder Executivo nos dois anos de gestão. Agradeço a generosidade, a postura republicana que ele adotou com o Executivo, dada a grande crise financeira que passamos”, disse.

O segundo ponto, conforme a governadora, é o grande desafio comum ao Executivo e ao Poder Judiciário, que é mitigar a crise no sistema prisional. “O Executivo está trabalhando para reduzir o déficit de vagas no sistema prisional e prestar atendimento humanizado e condições dignas aos reeducandos, com programas de ressocialização, por exemplo. Estamos iniciando a construção de um presídio de segurança máxima e retomamos as obras do presídio de Rorainópolis e a ampliação da cadeia pública em Boa Vista. Essas obras estão previstas para serem concluídas até o final deste ano”, argumentou Suely Campos.

Desafios

Dentre os desafios da nova gestão do TJRR está o de manter os bons indicadores do Judiciário roraimense em relação ao ranking nacional, que ficou na posição destaque entre os tribunais de menor porte e, também, dar continuidade ao processo de motivação dos servidores do Poder.

“Nós mulheres viemos para empreender um pouco mais de carinho, visão sentimental e um pouco mais humana na gestão, o que vai agregar a tudo aquilo que os homens vinham fazendo”, mencionou Elaine, ao adiantar que a população roraimense pode esperar um Judiciário confiável e célere no biênio 2017-2019.

O desembargador Almiro Padilha, que transmitiu o cargo para Elaine Bianchi, comemorou os resultados: “Concluímos nossa gestão sendo o Tribunal mais eficiente do País. Essa é a indicação de que estamos no caminho certo. Planejamos, focamos e conseguimos chegar onde queríamos. Investir em servidores é ato de valorização e isso o fizemos”, avaliou.

ICMS

Após aprovação do Confaz (Conselho Nacional de Secretários de Fazenda), em setembro do ano passado, foi instituído o Programa Especial de parcelamento de ICMS (Imposto sob circulação de mercadorias e serviços), que vai possibilitar a regularização fiscal dos contribuintes e cria ambiente propício para que o Executivo e o Judiciário possam dar continuidade a ações iniciadas na gestão do desembargador Almiro Padilha, para promover a recuperação econômica de Roraima e resolver milhares de ações de execuções fiscais, por meio de mutirões da fazenda pública, como já ocorreu em diversos Estados.

Em 2 anos, orçamento do TJRR cresce 32%

Nos dois últimos anos, 2015-2016, o orçamento do TJRR aumentou em 32,1%. Só no ano passado, o orçamento anual inicialmente foi aprovado no valor de R$ 162 milhões, e com o implemento proposto pela governadora Suely Campos, passou para R$ 173 milhões.

Além disso, as emendas da ALE (Assembleia Legislativa de Roraima) em favor do TJRR fizeram com que esse valor saltasse para R$ 202 milhões. Em comparação com 2015 representa um aumento de 23,2%.

Já em 2017, o orçamento anual é de R$ 220 milhões, um aumento de 8,9% se comparado com 2016.

Esses valores foram essenciais para o término das obras do prédio do Fórum Criminal, inaugurado em janeiro de 2016.

Para 2017 o aumento no valor do orçamento será fundamental para a execução de novos projetos do TJ, como a contratação de novos juízes e o aumento de Comarcas no Interior do Estado.

Leandro Freitas